Emlak vergisi ve su borçlarına ödeme kolaylığı

T24- Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, vergi ve prim borçlarının yeniden yapılandırılmasının kapsamının genişletileceğinin ve emlak vergisi ile su borçlarının da bu kapsama dahil edileceğinin müjdesini verdi.

Çalışma Bakanı Ömer Dinçer ile ortak yapılan basın toplantısında Bakan Babacan yapılandırılmaya ilişkin, yapılacak peşin ödemelerde indirimlere gidileceği diğer ödeme şeklinin ise faiz indirimi ve uzun taksitlendirme olanakları ile borçlulara sunulacağını açıkladı.

Ali Babacan, önceki gün Orta Vadeli Program ve Mali Plan konusunda Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyesi bakanlarla birlikte yaptığı basın toplantısında çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi ve ekledi: "Tasarı belediyelerin emlak vergisi ve su borçlarını da kapsayacak şekilde hazırlanıyor."



Hükümetin 100 milyar lirayı aşkın vergi ve prim alacağını tahsil etmek için belediyelerin emlak vergisi alacakları ile su borçlarını da yapılandırma kapsamına dahil edildi. Buna göre vatandaş da borçlarını makul oranlarda revize edilmiş tutarlarda ve uzun süreli taksitler halinde ödeyebilecek.

Aynı toplantıda Çalışma Bakanı Ömer Dinçer de çalışmalarını tamamladıklarını söyleyerek, çalışmanın üç ana ekseni olduğunu anlattı. Dinçer, şöyle konuştu: "Bir, reel olarak alacaklarımızdan herhangi bir indirimi öngörmedik. İki, idari cezalar, gecikme faizleri, tecil faizleri ile ilgili güncelleme yaptık. Gelişen ekonomik şartlar doğrultusunda bu oranları yeniden tartıştık. Üç, ödeme kolaylıkları sağlayan düzenlemeler yaptık. Taksitlendirme imkanlarını ve sürelerini uzattık. Ana hatları, Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda son kez bir daha gözden geçirmeye ihtiyaç var.”





Gecikme faizinde 1.38 masada



Bakan Dinçer'in ifade ettiği “güncellemenin” halen aylık 1.95 seviyesindeki gecikme faizinin indirilmesi olduğu belirtildi. Buna göre çalışmanın başında aylık 1.40-1.50 bandına indirilmesi planlanan gecikme faizinin, son durumda aylık 1.35 -1.38 düzeyine indirildiği açıklandı.





Peşin ödeyene cazip indirim







Yapılandırmadan yararlanarak borcunu peşin ödeyecekler için çok cazip koşullar getirileceği belirtildi. Buna göre peşin ödemenin tercih edilebilmesi için toplam borcun bugün geldiği seviyeden yüzde 60'lara yakın indirimlerle makul rakamların talep edileceği ifade edildi. Bunun, anaparaya uygulanan ve bugün ödenemez hale gelmiş toplam borcun, ana parasının enflasyon oranında revize edilerek makul bir düzeye getirilmesi ve peşin ödeme indirimi yoluyla yapılacağı kaydedildi.





