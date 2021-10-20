Emlak vergisi ödemeleri kasımda başlıyor

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren emlak vergisi son ödeme tarihi kasımda başlıyor. Taksitle ödeme yapmak isteyenler için başlayan süreç 30 Kasım'da sona erecek. Her gayrimenkule göre farklılık gösteren ödemeleri yapmayanlar için ise cezası var.

Tek ya da iki taksit halinde ödenen bu vergi metrekare tutarlarında değişiklikler olabileceği için her yıl güncelleniyor. Vatandaşların bu noktada tutarları mutlaka kontrol etmesi gerekiyor. İsteyen kişiler emlak vergisi son ödeme tarihine kadar tahakkuk eden vergi borçlarını tek seferde ödeyebileceği gibi isteyen kişiler de taksitle ödeme yapma imkanından yararlanarak ödemelerini gerçekleştirebilecekler.

Hürriyet'ten Kübra Genç'in haberine göre Denge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık ilk kez emlak vergisi ödeyeceklere uyarılarda bulundu:

- 2021 yılı içerisinde gayrimenkul satın alanların ödeme yükümlülüğü 2022 yılında başlıyor. Yani 2021 yılına ait emlak vergisi 2022 yılı içerisinde ödeniyor. Ödeme için gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye başvurarak başvurulmalı ve yılın son gününden önce beyanname doldurulmalı.

- 2021 yılında satın alınan bir mülk için sahip olunan tapu bedeli ve kimlik ile beraber mülkün bağlı bulunduğu ilçe belediyesine gidilerek beyanda bulunulması gerekiyor.

-Emlak vergisinden muaf olunan bazı durumlar bulunuyor. Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri bulunmayan emekliler, geliri olmadığını belgeleyenler, şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, ile Gaziler, engelliler, vefat etmiş emeklilerin yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf tutulmuşlardır.

-Bu muafiyet durumu sadece konutlar için geçerlidir. Diğer mülk türleri muafiyetten faydalanamıyor. Muafiyetten yararlanmak için ilgili belediyelere gerekli evraklar ile başvuru yapılması gereklidir.

-Ayrıca muafiyet kapsamına giren kişilerin ücret, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, işyeri veya konut kira geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelir elde etmemesi gereklidir. Ancak 2021 yılı için 49 bin TL'yi geçmeyen gelirler muafiyetten faydalanmaya engel değildir.

Ödemeyene cezası var

Ödeme yapılmadığı takdirde gayrimenkulün bağlı bulunduğu belediyeye başvurulması gerekli. Öte yandan internet vergi dairesi üzerinden de temerrüde düşen emlak vergisi borcunu öğrenmek mümkün. emlak vergisi tutarının yanı sıra, gecikme süresine üzerinden tahakkuk eden gecikme faizinin ödenmesi gerekiyor. Gecikme durumunda aylık yüzde 1,6 oranında ceza uygulanıyor.

Gayrimenkul Danışmanı Şule Alp, emlak vergisi ödemeleri gerçekleşmediği takdirde haciz işlemlerine kadar ciddi bir sürecin olduğunu belirterek, "Emlak vergisi muafiyeti hakkı olmayan kişilerin vergi borçlarını ödemeleri zorunlu olup emlak vergisi borcu ödenmediğinde aylık gecikme faizi işletilmekte olup belediyelerin vergi alacağı nedeniyle haciz hakları da bulunmaktadır. Ancak çoğu belediye emlak vergisi borcu nedeniyle haciz yapmayı tercih etmemektedirler. Bunun nedeni vergi borcu olan evin tapu satışı yapılamamasıdır. Tapudan devir ve satış gibi işlemlerde emlak vergisi borç sorgulaması yapılmakta olup satış öncesi mutlaka alacak tahsili yapılır ve tapu devrine o şekilde izin verilir" dedi.