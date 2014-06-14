Emlak vergisi de af kapsamında

Kapsamı her geçen gün genişleyen torba tasarıdaki “af paketine” belediyelerin tahsil ettiği emlak, su ve çevre vergisi de eklendi.

Hacer Boyacıoğlu’nun Hürriyet’teki haberine göre, Milli Eğitim Bakanlığı’na yeni öğretmen alımı için kadro verilmesi ve barajın işçi sendikaları lehine düşürülmesi de paketle getirilen düzenlemeler arasına ilave edildi. Tasarıyla ilgili alt komisyon görüşmelerinin son gününde getirilen yeni düzenlemeler şöyle oldu:

Belediye vergileri de kapsamda: SGK, vergi ve idari para cezalarını içeren af paketinin ilk halinde, belediyelerin tahsil etmekle yükümlü olduğu emlak, çevre ve su vergisinin kapsamda değildi. Ancak gelen yoğun talepler sonucunda, 3 vergi de yeniden yapılandırma kapsamına alındı. Söz konusu kalemlerde faiz silinecek; yeniden hesaplanacak olan tutar da taksitle ödenebilecek. Düzenleme gündeme gelmeden önce, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in de meclisi ziyaret etmesi dikkat çekti.

Milli Eğitim’e 40 bin kadro: Bir diğer maddeyle de Milli Eğitim Bakanlığı’na toplam 40 bin adet kadro verilmesinin yasal altyapısı kuruldu. Bakanlığa verilecek kadroların 35 bin adedi öğretmen unvanları için olacak. Düzenlemenin bütçeye maliyeti 140 milyon TL olarak açıklandı.

Sendikal baraj yüzde 1: 2013 yılında yürürlüğe giren Sendikalar Yasası, üç büyük işçi konfederasyonu olan Türk-İş, DİSK ve Hak-İş için kademeli baraj artışı getirmişti. Buna göre bu üç konfederasyona bağlı sendikalar için 1 Ocak 2013-1 Temmuz 2016 arasında yüzde 1, 1 Temmuz 2016-1 Temmuz 2018 arasında yüzde 2 sendikal baraj uygulanacaktı. Temmuz 2018’den itibaren de, baraj yüzde 3’e çıkacaktı. Bu konuda da, torba tasarıda tek maddelik bir düzenlemeye gidildi. Buna göre 3 büyük konfederasyona bağlı sendikalar için baraj artık yüzde 1 olacak.