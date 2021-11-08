Emlak uzmanları uyardı: Aidat kira bedelinin yüzde 15'ini geçemez

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bazı sitelerdeki aidatlar kira bedellerine yaklaşıyor. Taammümlere göre aidat bedeli kira tutarının yüzde 15’ini geçmemelidir" dedi.



Özelmacıklı “Apartman, site ve tesislerde aidatlar işletme projesi çerçevesinde arsa payı ve bağımsız bölüm sayısına göre belirlenmeli. Bazı sitelerdeki yüksek aidatlar gerek kiracılar gerekse de malikler için büyük sıkıntılar oluşturuyor. Hatta henüz satılmayan daire veya işyerlerinin de maliyetleri oturanlara yansıtılabiliyor. Taammümlere göre aidat bedeli kira tutarının yüzde 15'ini geçmemeli” diye konuştu.

Apartman yönetimi şeffaf, eşit ve tarafsız olmalı

Son yıllarda özellikle toplu yapılarda yönetim faaliyetlerinin daha da profesyonel bir yapıya geçtiğini ifade eden Altın Emlak Eğitim Koordinatörü Ayhan Özbek de, “Gayrimenkullerin bilgili, deneyimli, kanuni ve hukuki uygulamaları bilen kişiler tarafından yönetilmesine büyük ihtiyaç duyuluyor. Yöneticinin tüm kat maliklerine karşı komşuluk ilişkilerinin zedelemeden şeffaf, eşit ve tarafsızca bir yönetim sergilenmesi gerekiyor.” ifadelerini kullandı. (İHA)