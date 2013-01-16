Emlak sektöründe yüzde 25 daralma uyarısı

Yeni yılla birlikte konut vergilerindeki artış, tartışmaları beraberinde getirdi. İnşaat firmaları yeni projeleri askıya aldıklarını açıklarken, emlakçılar da artışların önümüzdeki aylarda sektörü yüzde 25 daraltacağı fikrinde birleşiyor.



Lüks konutlardan alınan katma değer vergisinin %18'e çıkarılması tartışmaları da beraberinde getirdi. Emlakçılara göre karar, sektörü durağanlaştırdı.

Emlak Müşavirleri Federasyonu Başkanı Karabet Hemengül, "Piyasamız durağan. Satışlar yine devam ediyor. Endişelerden biri de sektörde daralma olması. Mutlaka sektörü olumsuz etkileyecek bugün değilse bile 2014'te sonuçları görülecek ve yüzde 25'lik bir daralmaya sebep olacak" dedi.

İnşaat şirketleri ise yeni projeleri askıya almaya başladı.

İnanlar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Serdar İnan, "2013'ten itibaren ruhsat alacakların sayısında ciddi bir azalma görülecek. Eski projelerin eritilmesi anlamında çok olumlu buluyorum ancak yeni projeler gündeme gelmeyecek mesela biz projeleri erteledik, belki de ofis projeleri yapacagız" dedi.

Türkiye genelinde net büyüklüğü 150 metrekarenin altında olan konutlarda yüzde 1, 150 metrekare ve üzerindeki konutlarda ise yüzde 18 KDV oranı uygulanıyordu. Konut vergisindeki sistem değişikliği ile; konut alımlarında KDV, konutun değerine göre değil, arsanın metrekare değerine göre belirleniyor.

Yeni düzenlemeye göre; arsa birim metrekare değeri 500 TL ile 1000 TL arasında olan konutlar için KDV oranı yüzde 8, 1000 TL ve üzerinde olan konutlar için ise yüzde 18.