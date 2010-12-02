-EMLAK SAHİPLERİNE İYİ HABER ANKARA (A.A) - 02.12.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılında emlak vergisine tabi değerlerin artırılmayacağını, bina maliyet bedellerinde de artış yapılmayacağını bildirdi. Maliye Bakanlığının, 2010 yılı yeniden değerleme oranını, TÜİK'in Kasım ayı toptan eşya fiyat endeksine göre yüzde 7,7 oranında belirlemesinin ardından, gözler 2011 yılı başında yeniden değerlemeye bağlı olarak zamlanacak olan vergi ve harçlara çevrildi. Mevcut düzenlemeler uyarınca, emlak vergisine tabi metre kare birim değerlerin de, 2011 yılında yeniden değerleme oranının yarısı olan yüzde 3,85 olarak artırılması gerekiyordu. Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Maliye Bakanı Şimşek, emlak vergisine tabi metre kare birim değerlerin yeni yılda artırılmayacağını bildirdi. Şimşek, Bakanlar Kurulunun bu yöndeki yetkisinin kullanılarak, emlak vergisine tabi metre kare birim değerlerin 2011 yılında yükseltilmemesine dönük bir Kararname Taslağı hazırlanarak, Başbakanlığa gönderildiğini söyledi. Bakan Şimşek, Taslakta halen emlak vergisi mükellefiyeti bulunan taşınmazlara ilişkin olarak 2011 yılında ilave emlak vergisi yükü doğmaması amacıyla, Emlak Vergisi Kanunun verdiği yetkiye istinaden emlak vergi değerlerinde yapılması gereken artış oranının sıfır olarak tutulduğunu ifade etti. Şimşek, böylece bu yıl kullanılan metre kare birim değerlerin, 2011 yılında da aynen uygulanmasının öngörüldüğünü kaydetti. -BİNA MALİYET BEDELLERİ- Maliye Bakanı Şimşek, yeni yılda bina vergi değerinin hesabında esas alınacak bina metre kare normal inşaat maliyet bedellerinde de artışa gitmeyeceklerini belirtti. Şimşek, normal inşaat maliyet bedeli olarak 2010 yılında uygulanan maliyet bedellerinin 2011 yılında da aynen uygulanması yönünde bir Genel Tebliğ yayımlanacağını bildirdi. Bu arada geçen yıl Ekim ayında yayımlanan bina maliyet bedeli artış Tebliği, bu yıl şu ana kadar çıkarılmadı. Yetkililer, söz konusu Tebliğin, emlak vergisi metre kare birim değerleriyle ilgili kararname nedeniyle bugüne kadar yayımlanmadığını kaydetti. Buna ilişkin Tebliğ Taslağının da hazır olduğu ve Taslakta, 2010 yılı maliyet bedellerinde herhangi bir değişikliğe gidilmediği vurgulandı. -19 MİLYON EMLAKI İLGİLENDİRİYOR- Emlak vergisine tabi birim değerler ile bina maliyet bedelleri, Türkiye'de milyonlarca gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiriyor. Ülkemizde emlak vergisine tabi 19 milyon gayrimenkul olduğu belirtiliyor. Emlak vergileri, metre kare birim değerler ile bina maliyet bedelleri baz alınarak hesaplanıyor. 4 yılda bir güncellenen emlak vergisi değerleri, 2009 yılında da yeniden belirlenmiş ve yeni değerler 2010 yılı emlak vergilerinin hesabında kullanılmaya başlanmıştı. Kanun uyarınca, Bakanlar Kurulu yetkisi kullanılmazsa, motorlu taşıtlar vergisi, damga vergisi, harçlar, cezalar, veraset ve intikal vergisine tabi tutarlar, her yıl yeniden değerleme oranı kadar artırılıyor. Emlak vergisi metre kare birim değerleri ise yeniden değerleme oranının yarısı kadar artış görüyor. -BELEDİYELERİN EMLAK VERGİSİ GELİRLERİ- Emlak vergileri, belediyelerin önemli gelir kalemleri arasında bulunuyor. Her yılın Mart-Mayıs dönemi ile Kasım ayında 2 taksit halinde ödenen emlak vergisinden bu yılın Ocak-Haziran döneminde belediyelerin kasasına 1 milyar 653 milyon 384 bin lira girdi. Bu paranın 1 milyar 185 milyon 681 bin lirası bina, 445 milyon 158 lirası arsa, 22 milyon 545 bin lirası arazi vergisi olarak toplandı. Emlak vergilerinden il belediyeleri 125 milyon 897 bin lira gelir sağlarken, ilçe ve belde belediyelerinin emlak vergisi geliri 1 milyar 527 milyon 487 bin lira oldu. Maliye Bakanlığı Kamu Hesapları Bültenine göre, belediyelerin 2006 yılından bu yana emlak vergisi gelirleri şu şekilde belirlendi: YILLAR BİNA ARSA ARAZİ TOPLAM EMLAK VERGİSİ . (Bin TL) ------ ----------- ---------- ---------- -------------------- 2006 955.739 415.533 25.081 1.396.353 2007 989.494 449.953 24.802 1.464.249 2008 1.231.111 458.957 27.316 1.717.384 2009 1.318.089 478.816 27.392 1.824.297 2010* 1.185.681 445.158 22.545 1.653.384 * Ocak-Haziran dönemi