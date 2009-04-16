Emlak kralından ilginç kriz itirafı

Trump Organization CEO'su Donald Trump, ABD ekonomisinde toparlanma görmediğini belirtti ve ilginç bir itirafta bulundu: Hayatımda ilk kez inşaat masrafından daha ucuza bina satın aldım.



Trump Organization CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Donald Trump, borsada bankacılık hisseleri önderliğinde yaşanan ralliyi, ekonomide bir iyileşme başlangıcı olarak değerlendirmediğini söyledi. Trump, ekonominin iyileşmesinin bankaların kredi vermesine bağlı olduğunu belirtti.



Cnbc-e’nin haberine göre Trump şunları söyledi: "Ekonomide toparlanma göremiyorum. Devlet 2. Büyük Buhran'ı önlemek için doğru bir karar verdi ve bankalara milyarlarca dolar aktardı. Böylece bankacılık sistemi borcunu çeviremeyecek durumda olmaktan kurtarıldı. Ancak, ben bankaların bu parayla bankaların ne yaptıklarını bilmiyorum. Eskiden yaptıkları kötü işlemleri fonluyor olabilirler. Bankacılar kime ne zaman borç vereceklerini bilirler. Ancak şu anda kim olduğunuz, ne kadar kârlı bir işe gireceğiniz ya da ne kadar istihdam sağlayacağınızın önemi yok. Para bulamıyorsunuz, çünkü kredi verilmiyor. Bu da ekonomiyi durduruyor. Hükümet mutlaka bankaları borç verir hale getirmeli."



Emlak yatırımlarındaki fırsat ve sorunlara da değinen Trump, "Şu anda ticari emlakla ilgili sorun, ticari emlağın, hisse senetleri gibi olmasından kaynaklanıyor. Yani düşük fiyat, ne kadar düşük fiyattır belli değil. Kendime göre düşük bir fiyata Washington'da bir yatırım yaptım, ama bundan 2 yıl sonra belki de yanlış bir zamanda, yanlış fiyattan yatırım yaptığım ortaya çıkabilir. Diğer yandan, hayatımda ilk kez inşaat masrafından daha ucuza bina satın alıyorum" dedi.



Trump, bankaları toksik varlıklardan arındırma planının işe yarayacağı konusunda ise şüpheli. Trump, "Bankalar toksik varlıklardan kurtulmak istiyor. Bu varlıkları kim anlayacak; kim, kaça alacak, merak ediyorum" diye konuştu.

