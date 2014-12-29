Emlak Konut'tan Çamlıca Camisi’ne 10 milyon liralık bağış

10 milyon lira bağış yaptığı iddiaları ile gündeme gelen Emlak Konut’tan açıklama geldi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamada 10 milyon liralık bağışın yapıldığı doğrulanarak bağışın yapıldığı adres de açıklandı. Buna göre söz konusu bağış Üsküdar’da yapımı devam eden Çamlıca Camii için yapıldığı belirtildi.

hurriyet.com.tr’de yer alan habere göre, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'den KAP’a yapılan açıklamada “Şirketimiz tarafından 24.12.2014 tarihinde 10 milyon TL tutarında bağış yapıldığı açıklanmıştır. Yapılan bağış ile ilgili olarak bazı basın ve yayın organlarında yer alan yorumlar nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur: Söz konusu bağış, halen Çamlıca'da 3.500 araçlık otopark,10.950 m2 Türk İslam Eserleri müzesi, 3.435 m2 sanat galerisi, 2.750 m2 kütüphane, 2.400 m2 8 adet el sanatları atölyesi, 1.000 kişilik konferans salonu ve Cami inşaatını yapmakta olan ‘İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne yapılmıştır” denildi.

‘İstanbul Cami ve Eğitim-Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Çamlıca Camii'nin inşaatının sürdüğü camiinin olduğu alan.

Çamlıca camisi tek şirkete kaldı

Halka açık konumdaki Emlak GYO’nun yüzde 49,34’ü TOKİ’ye kalan hissesi ise halka açık konumda. Temeli 1953’te atılan Emlak Konut, 2002 yılında gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüştü.