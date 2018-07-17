Emlak Konut GYO'nun yeni Genel Müdürü belli oldu

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortakları (GYO) eski Genel Müdürü Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanması sonrası boşalan koltuğa, kurum bünyesinden Hakan Gedikli getirildi. Hisseleri Borsa İstanbul'da işlem gören Emlak Konut GYO'nun yüzde 49,34'ü TOKİ'de, kalan hisse ise borsada işlem görüyor.

Emlak Konut GYO'dan, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şöyle:

"Sn. Murat Kurum'un istifası ile boşalan Genel Müdürlük görevine şirketimizde Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Sn. Hakan Gedikli'nin atanmasına, Boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine, TTK.'nun 315.madde 1. fıkrası gereği Sn.Hakan Gedikli'nin ilk genel kurul toplantısının tasvibine sunulmak üzere atanmasına karar verilmiştir."

Hakan Gedikli kimdir?

Hakan Gedikli, temelleri 1953 yılında atılan Emlak Konut Gayrimenkul Ortaklığı'nda Emlak ve Planlama Müdürü olarak görev almaktadır. Harita Mühendisi olan Hakan Gedikli, ayrıca Bahçeşehir Ispartakule 532/1 Site Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesidir.

Gedikli, Emlak Konut GYO eski Genel Müdürü Murat Kurum'un Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atanması sonrası boşalan kadroya atandı.