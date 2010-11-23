-EMLAK KONUT GYO İÇİN TALEP TOPLANIYOR İSTANBUL (A.A) - 23.11.2010 - Emlak Konut Gayimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzında kesin talep toplama süreci başladı. Emlak Konut GYO'dan yapılan açıklamada, Emlak Konut GYO'nun başarıyla devam eden halka arz sürecinde sona yaklaşıldığı ifade edilerek, 8-9 Kasım 2010'da ön talep toplanan halka arzda bugün ve yarın kesin talep toplanacağı hatırlatıldı. Yurt içi bireysel yatırımcıların, Emlak Konut GYO'nun sunduğu indirim avantajlarından yararlanabilmeleri için, kesin talep başvurularının büyük önem taşıdığına dikkat çekilen açıklamada, Halka arz sonrası hisselerinin yüzde 25'ini 1,60–2,15 fiyat aralığında halka arz edecek olan Emlak Konut GYO'nun, 2 Aralık tarihinde İMKB’de işlem görmeye hazırlandığı kaydedildi. Emlak Konut GYO'nun, halka arz fiyat aralığını 1,60–2,15 olarak belirlediği belirtilen açıklamada, hisselerin yüzde 20'sinin yurt içi bireysel, yüzde 10'unun yurt içi kurumsal, yüzde 70'inin ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edileceği vurgulandı. Emlak Konut GYO'nun yurt içi bireysel yatırımcılara sunduğu teşvikler açısından kesin talep toplama döneminin büyük önem taşığına işaret edilen açıklamada, şöyle denildi: ''Ön talepte bulunan yurt içi bireysel yatırımcılar, aynı miktarda kesin talepte bulunmaları halinde, yüzde 5 oranında iskontolu peşin ödeme teşviğinden yararlanabilecekler. Kesin talep miktarının, ön talep miktarından çok olması durumunda, yatırımcılara ön talep toplama sürecinde talep ettikleri paylardan hak kazandıkları orana kadar olan kısım için yüzde 5, kesin talep toplama sürecinde talep ettikleri paylardan hak kazandıkları kısmın bedeli üzerinden yüzde 2,5 oranında iskontolu peşin ödeme teşviki sağlanacak. Kesin talebin, ön talepten az olması durumunda ise, yatırımcılar hak kazandıkları toplam pay bedeli üzerinden yüzde 2,5 oranında teşvik hakkı kazanacaklar. Ayrıca, ön talepte bulunan yatırımcıların kesin taleplerinin 100 bin lira ve üzerinde olması durumunda, Emlak Konut GYO'nun belirteceği şartlar çerçevesinde, gerçekleştirdiği gayrimenkul projelerinde yüzde 5 indirim imkanı sunulacak.'' Emlak Konut GYO'nun, 2002 yılından bu yana sağlanan ekonomik istikrarın da etkisiyle, hızlı bir büyüme ve yüksek karlılık oranı yakaladığı vurgulanan açıklamada, 6,9 milyar liralık portföy, 4,8 milyar liralık net aktif değerlerinin, Emlak Konut GYO'nun halka arz sürecindeki en büyük avantajlarını oluşturduğu ifade edildi.