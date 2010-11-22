-EMLAK KONUT GYO 2 ARALIKTA İMKB'DE İSTANBUL (A.A) - 22.11.2010 - Emlak Konut GYO, yarın ve çarşamba günü kesin talep toplanmasının ardından, 2 Aralık 2010 tarihinde İMKB'de işlem görmeye başlayacak. Hisselerinin yüzde 25'ini 1,60-2,15 lira fiyat aralığında halka arz edecek olan Emlak Konut GYO'nun hisselerinin yüzde 20'si yurtiçi bireysel yatırımcılara, yüzde 10'u yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 70'i ise yurtdışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek. TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraktar, konuya ilişkin düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, halka arzla ilgili ön talep toplanmasının tamamlandığını, Türkiye'nin istikrarına yaraşır bir ön talep toplama süreci yaşadıklarını belirtti. Türkiye'de, İngiltere'de, ABD ve Körfez ülkelerinde halka arzla ilgili tanıtımlar (roadshow) yaptıklarını ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti: ''Hisselerin yüzde 25'ini sermaye artırımı şeklinde halka açıyoruz. Dikkat ettiğimiz hususlardan bir tanesi yabancı yatırımcıyı ülkemize getirmek, yatırım iklimini güzelleştirmektir. Yoksak Emlak Konut GYO'nun alacak portföyü bir hayli güçlüdür. Önemli olan Türk yatırımcısı ile dünyanın finans bakımından ileri ülkelerin yatırımcılarını bir araya getirmek ve Türkiye'nin yakalamış olduğu istikrar ortamından istifade ile Türkiye'ye yönelmiş olan dış yatırımları daha da artırmak. Bu bakımdan, bu geldiğimiz nokta itibariyle çok sevinçliyiz. Çok güzel netice bekliyoruz. Yatırımcılar açısından da çok karlı bir durum. Dünyada yıldızlaşan bir ülkenin mensuplarıyız. Türkiye'ye hakikaten gıpta ile bakılıyor. Yatırım bakımından Türkiye'ye yönelme var.'' Bayraktar, asıl amaçlarının Emlak Konut'a gelir getirmek olduğunu, ancak piyasaya derinlik kazandırmayı da hedeflediklerini kaydetti. 5 yıl içinde Türkiye'nin 3.2 milyon konut ihtiyacı olduğuna da işaret eden Bayraktar, ''halka arzdan elde edilen kaynağı Türkiye'nin, İstanbul'un gelişmesi noktasında harcayacaklarını'' söyledi. -''İDDİALI KONUŞTUK''- Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum da zorlu sürecin sonuna yaklaştıklarını ifade ederek, ''Hisselerimizin yüzde 99,9'u TOKİ'ye ait. Halka arz sonrasında da yine yüzde 75'i TOKİ'ye ait olacak. Net aktif değerimizle Türkiye'de birinci, Avrupa'da 6. dünyada da 26. sıradayız. Halka arz gelirleriyle, mevcut nakit akışlarımızla bu sıralamanın çok daha üstüne çıkmayı hedefliyoruz'' dedi. Kurum, sorulara karşılık da, ''2003'ten 2010'a geldiğimizde Emlak Konut yaptığı işlerle 3 kat değer kazanmış. Biz bunu yabancıya anlattığımızda bize şunu söylüyorlar, (siz bir şeyi saklıyorsunuz, böyle kazanan şirketi niye halka arz ediyorsunuz?) diyorlar'' şeklinde konuştu. İkincil halka arza ilişkin olarak da Kurum, ''Bir karar yok. 6 ay çıkmama taahhüdü verdik zaten. Bu sektörde liderliğimizi devam ettireceksek, ilk önce halka arza çıkıp yatırımcının kazanması gerekiyor. Ancak bu kazanç sonrasında karar alınıp ikinci bir halka arz yapılabilir. Biz de bunu yabancı yatırımcılara da aktardığımızda, 'bir daha sizin çayınızı içmeye geleceğiz, size kendimizi anlatmayacağız' dedik. O kadar da iddialı konuştuk'' şeklinde konuştu. -''TÜRKİYE TARİHİNDE İLK 5 HALKA ARZ İÇİNDE YERİNİ ALACAK''- TSKB Hazine, Yatırım Bankacılığı ve Dış İlişkilerden sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Şeniz Yarcan, sermaye artırımı yoluyla halka arz yaptıklarını, halka arz sonrası sermayenin yüzde 25'ine kadar bir artırımın söz konusu olacağını ve şirketin sermayesinin 2,5 milyar liraya çıkacağını belirtti. Emlak Konut GYO'nun Türkiye tarihinde bugüne kadarki özelleştirme halka arzları içerisinde ilk 5 halka arz içinde yerini alacağını belirten Yarcan, ''Yurtiçi bireysel yatırımcılarımıza bir takım teşvikler uygulandı. 8-9 Kasım tarihleri arasında ön talep topladık. Ön talepte taleplerini ileten yatırımcılara yüzde 5 ev satın alma teşviki uygulandı. Kesin talepte taleplerini ileten bireysel yatırımcılarımıza da yine yüzde 2,5 oranında bir indirim olacak. 2 Aralık tarihinde de inşallah gong vuracağız. Çok pozitif geri dönüşler alıyoruz'' dedi. -''İLGİ ÇOK''- Emlak Konut GYO Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Sur da sorular üzerine, ''yurtdışındaki roadshow'un halen devam ettiğini'' belirterek, ''Dış yatırımcıyı aramıza çekerek, mümkün olduğunca küresel yatırımcıları Emlak Konut halka arzına iştirak ettirip, Türkiye pazarına ısındırmak bakımından halka arzın yüzde 70 gibi bir oranını yurtdışına planlamıştık. İlgi çok'' dedi.