Emlak Bankası da konut mağduru oldu

Maket projelere para yatırıp konut hayalleri hüsranla biten binlerce mağdur vatandaş hikayesinin bir benzerine Türkiye Emlak Katılım Bankası (Emlak Bank) da eklendi. Emlak Bankası, orman arazisi ve askeri bölge işgal edilerek kurulan konut kooperatifi projesinden 200 konut almak için peşin para ödedi ancak tek konut dahi alamadı.

Sözcü’den Erdoğan Süzer’in Sayıştay'ın 2020 yılı Emlak Bank raporundan hazırladığı haberine göre, 1989 yılında SS Yeni Uyum Yapı Kooperatifi İstanbul Sarıyer'de 100 bin metrekare arsaya 35 bloktan oluşan toplam 700 daireli bir inşaat projesi başlattı. Projeye göre Murat İnşaat firması 180 daire karşılığında konutları yapıp teslim edecekti. Emlak Bankası yönetimi, projeden 200 adet daire almak için peşin ödeme yaptı. Ancak arsanın bir bölümünün orman arazisi ve askeri alan içinde yer aldığı anlaşılınca bir dizi dava gerçekleşti, inşaat uzun süre yapılamadı.

35.6 milyon lira alacak

Aradan yıllar geçti, bankanın yeni yöneticileri konutları teslim etmeyen kooperatif ile karara imza atan eski banka yöneticilerine davalar açtı. 2003'te sonuçlanan ilk dava sonucunda konutların o tarihteki değerinin 7 milyon 779 bin lira, işleyen faiz ve masraflarla toplam alacağın 35 milyon 650 bin lira olduğu hesaplandı. Ancak tahsilat yapılamayınca 2018 yılında kooperatifin 700 dairesinin de yer aldığı kooperatif taşınmazının tamamının üzerine haciz başlatıldı.

Gayrimenkullerin değeri 425.6 milyon lira

Türkiye Emlak Katılım Bankası'nın yeni yöneticilerinin açtığı davayla, mahkemede, 700 konut ve gayrimenkullerin değeri 425.6 milyon lira olarak belirlendi.

Ancak Sayıştay Haziran 2021 tarihi itibarıyla henüz tahsilatın yapılamadığını belirterek adli sürecin iyi takip edilmesini istedi.