EMITT'in açılışında konuşan İmamoğlu: Turizm barış, huzur, adalet, demokrasi ister

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nın (EMITT) açılışında, "Turizm barış ister. Turizm huzur ister. Turizm adalet ister, demokrasi ister, özgürlük ister. 360 derece her ortamı görebilen bir anlayışı ister ve bu farklılıkları kucaklayabilen bir bakış ister ki ancak o zaman dünya çapında arzu ettiğimiz noktaya gelebilelim" dedi.

Pandemi sürecinin en fazla etkilediği sektörlerin başında turizmin geldiğini belirten İmamoğlu, “2019’da İstanbul 15 milyon turiste ev sahipliği yapmışken, ne yazık ki 2020’de 5, 2021’de 8,5 milyon ziyaretçiyi İstanbul’da ağırladık. Tabii ki bu sıkıntılı süreci, hep birlikte, ortak akılla, iş birlikleriyle aşmak için büyük bir mücadele veriyoruz ve daha da bu konuda mücadele vermek zorunda olduğumuzun farkındayız” dedi.

Ekrem İmamoğlu’nun konuşmasının satır başları şöyle:

"Bütün bunlar ülke insanının genetiğinde var"

Turizm barış ister. Turizm huzur ister. Turizm adalet ister, demokrasi ister, özgürlük ister. 360 derece her ortamı görebilen bir anlayışı ister ve bu farklılıkları kucaklayabilen bir bakış ister ki ancak o zaman dünya çapında arzu ettiğimiz noktaya gelebilelim. Bütün bunlar bu ülkenin insanının genetiğinde var. Bu topraklarda bulunan medeniyetin de içinde bütün bu duygular var. İşte bütün bunları sağlayarak, ancak turizm potansiyelimizi tam olarak istediğimiz seviye ulaştırabiliriz.

"İstanbul Türkiye'nin ana lokomotifi"

İstanbul Turizm Platformu'nu kurmak ve bütün paydaşlarla bir arada akıl birliği, fikir birliği ortaya koymak ve turizme katkı sunma konusunda, ‘Bizler ne yapabiliriz’ bakış açısıyla bu sürecin mücadelesinde sıkı bir paydaş olmayı önemsedik; önemsemeye devam ediyoruz. Tarihi yarımadayı önemsiyoruz. Tarihi yarımadada 50 projemizi, Nisan ayında inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'nin ana lokomotifi İstanbul'dur ve her zaman da bu şekilde olacaktır. Bu yönüyle özellikle Galataport'un sıkıntılarına, süreçlerine katkı sunmak; tarihi yarımadayla ilgili ulaşım süreçlerini güçlendirmek, Boğaz köyleri, Prens Adaları'nın daha nitelikli bir turizm alanı haline gelmesini sağlamak; Haliç kıyıları, Salacak kıyıları gibi İstanbul'un bütün süreçlerine katkı sunan çalışmaları, entegre bir biçimde hem kendi içimizde hem de paydaşlarıyla beraber sürdürmeye devam ediyoruz.

"Ortak çalışma kültürünü başarmak zorundayız"

İstanbul hak ettiği noktaya mutlaka ulaşacak. Amacımız kentte yılda 20-25 milyon civarında turist ağırlamak. Her turistten kişi başı 1.500 dolar seviyesinde bir gelirin de sağlanmasının, turizmin İstanbul'da hak ettiği yere gelmesi anlamına gelir. Tabii bu doğrultuda, uluslararası platformlarda da var olmayı kentimizin tanıtımına katkı sunmayı, İBB olarak da bu sürecin içerisinde olmayı önemsiyoruz. İstanbul başta olmak üzere, bütün şehirlerimizle bütün yerel yönetimlerimizle; elbette valilerimizle kurumların temsilcileriyle bir arada çalışma kültürünü başarmak zorundayız. Yani bu işin belediye başkanı, valisi, bürokratı ya da bakanı diye bir ayrımcılık olamaz. Bu işi bir bütün halinde üstlendiğimizde, ülkemizin belki en büyük hazinesi olan bu sektörü yukarıya taşıdığımızda, belki de bu zor ekonomik koşulların üstesinden gelme noktasında da en ciddi kaynağımızın turizm olacağını görüyoruz. Bu işin de içinde olacağımızı ve bu mücadeleyi en üst seviyede vereceğimizi belirtmek isterim.

İmamoğlu, 30'dan fazla standı ziyaret etti

Öte yandan, İBB Başkanı İmamoğlu, açılışın ardından EMITT’e katılan stantları gezdi. Aralarında ülke, il, ilçe ve kurumların bulunduğu 30’dan fazla standı ziyaret eden İmamoğlu, yerel lezzetlerden tattı ve el sanatçılarının üretimlerini deneyimledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Mersin Büyükşehir Başkanı Vahap Seçer, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ve Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile de bir araya gelen İmamoğlu, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel’in 'Efes Bizimdir' kampanyasına destek verdi. İBB de EMITT’te; Metro AŞ’den Şehir Hatları’na, BİMTAŞ’tan İSBAK’a kadar tüm iştirakleriyle yer aldı.