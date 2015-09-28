Emisyon skandalında Audi de var



Egzoz skandalıyla manşete çıkan Alman devi Volkswagen tröstünün sahibi olduğu Audi şirketi, 2 milyon 100 bin otomobilinde emisyon değerlerini düşük gösteren yazılımın kullanıldığını açıkladı.

Bu araçlardan 577 bininin Almanya'da satıldığını belirten şirket sözcüsü ABD'de 13 bin adet emisyon değerleriyle oynanmış Audi satıldığını, Çin de ise söz konusu motoru taşıyan araçlardan bulunmadığını söyledi.

Sözcü, manipüle edilmiş değerleri gösteren yazılımla donatılan motorun büyük bölümünün Batı Avrupa'da imal edilmiş olan A1, A3, A4, A6, Q3, Q5 ve TT modellerine monte edildiğini açıkladı.

Audi'nin ana holdingi Volkswagen, ABD'deki araçların egzoz değerlerinin özel bir yazılımla manipüle edildiğini, (EA 189) tipi dizel motorun test ünitesinde normal seyir halindekinden daha az azot oksit çıkardığını itiraf etmişti.