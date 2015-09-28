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Ekonomi
Deutsche Welle

Emisyon skandalında Audi de var

Volkswagen'in kardeş şirketi Audi'nin iki milyon aracının da zehirli gaz manipülasyonundan etkilendiği ortaya çıktı.

28 Eylül 2015 19:27


Egzoz skandalıyla manşete çıkan Alman devi Volkswagen tröstünün sahibi olduğu Audi şirketi, 2 milyon 100 bin otomobilinde emisyon değerlerini düşük gösteren yazılımın kullanıldığını açıkladı.

Bu araçlardan 577 bininin Almanya'da satıldığını belirten şirket sözcüsü ABD'de 13 bin adet emisyon değerleriyle oynanmış Audi satıldığını, Çin de ise söz konusu motoru taşıyan araçlardan bulunmadığını söyledi.

Sözcü, manipüle edilmiş değerleri gösteren yazılımla donatılan motorun büyük bölümünün Batı Avrupa'da imal edilmiş olan A1, A3, A4, A6, Q3, Q5 ve TT modellerine monte edildiğini açıkladı.

Audi'nin ana holdingi Volkswagen, ABD'deki araçların egzoz değerlerinin özel bir yazılımla manipüle edildiğini, (EA 189) tipi dizel motorun test ünitesinde normal seyir halindekinden daha az azot oksit çıkardığını itiraf etmişti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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VolkswagenAudiAlmanAlmanyaABDBatı AvrupaVolkswagen ABDDeutsche Welle Türkçe DW AFP/ AG/HS

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