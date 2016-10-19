Emisyon skandalı VW'nin peşini bırakmıyor

Alman otomotivcilik şirketi Volkswagen'in (VW) yol açtığı emisyon skandalından mağdur olan yüz binlerce dizel motorlu oto sahibi ile şirket arasındaki tazminat anlaşmazlığında nihai karar henüz verilmedi. Federal hakim Charles Breyer, VW tarafından sunulan uzlaşma önerilerini olumlu bulduğunu söyledi. Breyer davasız uzlaşma kuralına öncelik tanıdığını belirtti.

Son uzlaşma önerilerini değerlendirmek için kesin kararı Salı gününe erteleyen Charles Breyer Alman şirketinin ABD'deki müşterilerine toplam 14,7 milyar dolar tazminat ödemesini şimdilik kaydıyla temmuz ayında onaylamıştı. Bu meblağın 10 milyar dolarlık bölümü 2 litre dizel motorlu VW kullanan 480 bin Amerikalı müşteriye ödenecek, kalan bölümü ise hava kirliliği ile mücadele ve emisyonsuz araç üretimini teşvik tedbirlerine harcanacak.

Uzlaşma önerisi 3 litre hacimli dizel motorlu 80 bin otoyu kapsamıyor. Federal hakim Breyer VW şirketinden 3 Kasım'daki resmi dinlemeye kadar bu araçlarla ilgili somut çözüm önermesini istedi. VW söz konusu dizel otomobillerin yeniden donatılmasına gerek bırakmadan bilgisayar yazılımında yapılacak basit bir değişiklikle emisyon kurallarına uygun hale getirilebileceğini savunuyor.

Zarar tasarruf baskısını arttırıyor

VW ABD'deki acentelerine de 1,2 milyar dolar tazminat ödemeyi önermişti. Bu uzlaşmanın da mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor. ABD Adalet bakanlığı kasıtlı manipülasyon suçlamasıyla VW hakkında soruşturma başlatmıştı. Amerikan eyaletlerinden bazıları da çevre ve tüketiciyi koruma yasalarını kasten ihlal ettiği suçlamasıyla Alman şirketini mahkemeye vermişti.

VW tedarikçi şirketlerle ilişkilerini de düzeltmeye çalışıyor. Tedarikçiler üzerindeki fiyat baskısı Prevent grubuna bağlı iki şirketin VW'ne parça göndermeyi durdurmasına yol açmış, anlaşmazlık yüzünden Almanya'daki tesislerinde üretimi kısmen durdurmak zorunda kalan şirket on binlerce işçisini mecburi izne çıkarmıştı. Emisyon skandalı yüzünden büyük maddi kayba uğrayan Volkswagen sıkı tasarruf programı başlatarak üretim maliyetlerini 2025 yılına kadar 5 ila 6 milyar Euro azaltmayı planlıyor.

Handelsblatt gazetesinin yer verdiği bir habere göre Volkswagen şimdiye dek dizel sakndalından etkilenen otomobillerin ancak yüzde 10'nu onarabildiği kaydedildi. Federal hükümet kaynakalrına dayandırılan haberde skandaldan etkilenen 1,2 ve 1,6 litrelik EA 189 model motorlu 2 miyon 555 bin 880 otomobilden yalnızca 240 binin onarıldığı bildirildi.

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DW, Reuters, AFP/AG, BD