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Ekonomi

Emisyon hacmi azaldı ANKARA (A.A)

02 Kasım 2011 14:05

-Emisyon hacmi azaldı ANKARA (A.A) - 02.11.2011 - Piyasadaki kağıt para miktarını gösteren emisyon hacmi 1 Kasım Salı günü, 31 Ekim Pazartesi gününe göre 314 milyon 609,30 bin lira azalarak, 57 milyar 273 milyon 252,63 bin lira olarak gerçekleşti. Merkez Bankası verilerine göre, emisyon hacmi 31 Ekim Pazartesi günü, 57 milyar 587 milyon 861,93 bin lira düzeyindeydi. Bu arada, 1 Kasım Salı günü piyasaya interbank işlemleri ile 7 milyon 206 bin lira verilirken, açık piyasa işlemleriyle piyasadan 6 milyar 13 milyon 234 bin lira çekildi.

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