Emirlik’te Türk malı silahlar yakalandı

T24 - Türkiye’den Yemen’e gönderilen 16 bin Türk malı tabanca yakalandı. Silahların, Şii isyanının bulunduğu bir kente götürüldüğü iddia edildi.



Birleşik Arap Emirlikleri’nde, Türkiye’den Kuzey Yemen’e gönderilen 16 bin Türk malı taklit tabancanın ortaya çıkarılması şaşkınlık yarattı. Dubai Emniyet Müdürü Dahi Halfan, 4.36 milyon dolar değerindeki tabancaların iki hafta önce dev bir konteynırda bulunduğunu açıkladı. Olayla ilgili olarak Dubai’de yaşayan biri Türk vatandaşı 5 kişi tutuklandı.



Halfan, tabancaların Türkiye’den yola çıktıktan sonra önce Mısır’ın Said Limanı’na ulaştığını, oradan da yıllardır Şiilerin hükümet karşıtı isyanına sahne olan Kuzey Yemen’in Sadaa kentine götürülmek üzere BAE’ye getirildiğini söyledi. Halfan, “Sevkiyatın hangi tarafa olduğunu söyleyemeyiz, fakat hükümete olmadığı kesin” diye konuştu. Halfan silahların Şii isyancılar ya da aracılar tarafından sipariş edilmiş olabileceğini söyledi. Bu olay, Türkiye bağlantılı üçüncü silah kaçakçılığı vakası.



Silah üreticisi ve ihracatçısı Üçyıldız Silah Sanayi’nin sahibi İrfan Akdal ise Dubai silahlarıyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Dubai Emniyet Müdürlüğü’nün basına gösterdiği silahlar, kuru sıkıdır. Türkiye’de ihracatçı ve kuru sıkı üreticisi dört beş firma bulunuyor. Eğer o bizim ürettiğimiz kurusıkı ve travmatik ürünlerse, Sanayi Bakanlığı ve emniyet denetiminde, yasal belgeli satışlar yapıyoruz. Silahlar bizim üretimimiz ise, sahte değil, markalı ve yasaldır.”





