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Dünya

Emirates Havayolları'na ait uçak Dubai'ye acil iniş yaptı

Havaalanına inişten sonra alev alan uçaktaki 275 yolcu ve mürettebat tahliye edildi.

03 Ağustos 2016 15:51

Emirates Havayolları'na ait Hindistan'ın Thiruvananthapuram şehrinden geldiği belirtilen EK521 sefer sayılı yolcu uçağının  Dubai'ye 'acil' koduyla iniş yaptığı öğrenildi. Aprondaki uçağın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde dumanlar yükseldiği gözlemlendi.

Reuters'ın haberine göre Dubai hükümeti medya ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada olay doğrulanırken inişten sonra alev alan uçaktaki 275 yolcu ve mürettebatın da tahliye edildiği bilgisi verildi.

Sosyal medyada söz konusu olaya ait olduğu belirtilen fotoğraflarda, yanan bir uçağın tepesinden siyah dumanların yükseldiği görülüyor.

İkinci bir duyuruya kadar Dubai Uluslararası Havalimanı'ndan yapılacak uçuşların ertelendiği açıklandı.

 

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