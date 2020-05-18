Emirates Havayolları'nın 30 bin kişiyi işten çıkarması gündemde

Dubai merkezli uluslararası havacılık holdingi Emirates'in yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası yaşanan kriz nedeniyle 30 bin çalışanını işten çıkarmayı gündeme aldığı belirtildi. Şirket, en büyük müşterisi olduğu Fransız Airbus A380 model uçaklardan oluşan filosunu emekliye ayırma kararını da erkene çekti.

Bloomberg’in konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberindeki 105 bin çalışana sahip şirketin, iş gücünün yaklaşık yüzde 30’u yani 30 bin kişi ile yollarını ayırmayı planladığı belirtildi. Söz konusu kaynakların aktardığına göre Emirates Havayolları aynı zamanda, A380 model uçaklardan oluşan filosunu emekliye ayırma kararını da erkene çekti. İki katlı tasarlanan bu uçaklar aynı anda 500’den fazla insanı taşıyabiliyordu.

Fransız Airbus’ın A380 modelinin en büyük müşterisi Emirates, uzun vadeli planlarını askıya alırken, daha küçük gövdeli uçakların siparişini verdi. Şirketin yerel havayolu firması Flydubai ile uçuş anlaşmaları da devam ediyor.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Emirates Havayolları’nın toparlanma döneminde Boeing’in 777 geniş gövde uçaklarına yönelebileceğini söyledi. Şirketin 155 Boeing 777’si ve 115 adet A380’i bulunuyor.

"Toplu işten çıkarma duyurusu yapılmadı"

E-posta yoluyla bir açıklama da paylaşan şirket, “maliyetleri azaltmak ve kaynak bulmak” için değerlendirmelerin sürdüğünü ifade etti. Uçaklarını yaklaşık iki aydır parkta tutan Emirates, “Toplu işten çıkarma ile ilgili herhangi bir duyuru olmadı. Nakdi korumak, şirketi güvenceye almak ve kalifiye iş gücümüzü mümkün olduğu kadar elde tutmak birinci önceliğimiz” ifadelerine yer verdi.

21 Mayıs’ta kademeli uçuşlar başlayacak

Şirketin başındaki isim Tim Clark, geçen haftalarda The National’a verdiği röportajda seyahat talebinin birkaç yıl düşük seviyede olabileceğini söylemişti. Birleşik Arap Emirlikleri’nin yedi emirliğinden biri Dubai’de yönetim, havayolu şirketinin destekleneceğini mart ayında açıklamıştı.

Uçuşlarını 25 Mart’ta durduran Emirates Havayolları, 21 Mayıs’tan itibaren uçuşlarına sınırlı şekilde devam etmeyi planlıyor.