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Eminönü’nde ABD askerinin başına çuval geçiren TGB’liler beraat etti

13 kişiden 5'i, 4'er bin lira adli para cezasına çarptırıldı

06 Mayıs 2016 15:22

2014 yılında Sarayburnu'nda bir grup ABD askerinin başına çuval geçirdikleri gerekçesiyle yargılanan 13 TGB üyesinin davasından karar çıktı.

13 kişiden 5'i, 4'er bin lira adli para cezasına çarptırılırken, diğer sanıklar beraat etti.

 

Ne olmuştu?

 

Karadeniz’deki NATO tatbikatı sonrasında İstanbul Sarayburnu’nda demirleyen USS ROSS (DDG71) adlı ABD savaş gemisinde görevli 3 askerlerin başına Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri çuval geçirdi. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı. 

TGB üyelerinin Eminönü’nde gerçekleştirdikleri eylemde, “Yankee Go Home”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi” sloganlarıyla askerlere kanı simgeleyen kırmızı boya atılmıştı.

Çuval geçirme eylemi sırasında TGB’liler ABD askerlerine seslenerek, “ABD ordusunun bir üyesi olduğunuzu az önce beyan ettiniz. Sizleri katil olarak tanımlıyoruz. Topraklarımızdan defolup gitmenizi istiyoruz ve şimdi sizi protesto hakkımızı kullanıyoruz” dedi.

 

Çuval olayı nedir?

 

Amerikan 173. Hava İndirme Tugayı'na bağlı askerler ve yanlarındaki peşmergeler, 4 Temmuz 2003’te Kuzey Irak'ın Süleymaniye kentinde 11 Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu ve Türkmen mihmandarların bulunduğu karargâhı bastı. Başlarına çuval geçirilen Türk askerleri, 60 saat süresince alıkonularak sorguya çekildi.

Operasyon için ABD'nin en önemli milli bayramı olan 4 Temmuz (Bağımsızlık Günü - Independence Day) tarihinin seçilmiş olması, bu şartlarda konuyu süratle ve diplomatik tarzda çözüme kavuşturabilecek yetkili Amerikan makamlarına ulaşmanın uzun sürmesi ve Türk askerlerinin bu yüzden 60 saat gözaltında bekletilmeleri, Amerikan askerlerince küçük düşürücü kasıtlı hareketlere başvurulmuş olması, "Çuval olayı"nın bir provokasyon olduğu görüşlerinin dile getirilmesine sebebiyet verdi.

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