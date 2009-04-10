Eminönü çalışanları Fatih’i şikâyet etti

Fatih Belediyesi ile birleşen Eminönü Belediyesi’nin çalışanları, yeni görev yerlerinde ayrımcılığa uğradıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu



29 Mart seçimlerinden sonra Fatih Belediyesi ile birleşen Eminönü Belediyesi’nin çalışanları, Fatih Belediyesi’ndeki yeni görev yerlerinde, “ayrımcılık ve tehdit” altında kaldıkları iddiasıyla şikâyetçi oldu. Kapatılan eski Eminönü Belediyesi’nde de Fatih Belediyesi’nde olduğu gibi AKP’li başkan vardı.



30 Mart’ta Vatan Caddesi’ndeki Fatih Belediyesi’nde görev yapmaya başlayan Eminönü Belediyesi’nin 370 personelinin, “Fatih Belediyesi’ndeki müdürler tarafından emekli olmaya zorlandıkları, bunun için tehdit ve baskı gördükleri” yönündeki iddialarıyla ilgili olarak, Tüm Bel-Sen tarafından 140 çalışan adına Fatih Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunuldu.

Sendika yetkilileri, Belediye Başkan Yardımcısı İzzettin Öztosun hakkında, “ayrımcılık yaptığı, tehdit ve hakaret ettiği” suçlamasında bulundu.



‘Sadakat istedi’



Sendika yetkilileri, dilekçelerinde, Öztosun’un 1 Nisan 2009’da Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde Eminönü’nden gelen zabıta personeliyle yapılan toplantıda, “parmağını sallayarak” şunları söylediğini öne sürdü:



“Bizimle yürümek isteyen, bizimle aynı heyecanı paylaşmak zorundadır. Bizimle birlikte çalışmak isteyenler, yeni yönetime sadakat göstermek zorundadır. Göstermeyenler, şimdiden çekip gitsin. Sizi uyarıyorum, sakın ola ki bize çelme takmaya kalkışmayın.”

Şikâyet dilekçesinde, Öztosun’un, bu sözleri söyledikten sonra toplantı salonunu terk ettiği belirtildi.



Dilekçede, “Sürekli olarak sendika üyelerine, kendi istekleriyle emekli olmaları, aksi takdirde çalışma yaşamında zorluk çıkaracakları şeklinde tehditlerde bulunulmuştur” denildi.

Toplam 140 personelin temsilcisi olan Tüm Bel-Sen yetkilileri, “Emekli olmamaları halinde, yıllık izin ve vizite uygulamalarında zorluklar çıkartılacağı” tehdidi yanında, sudan sebeplerle çalışanlar hakkında soruşturmalar açıldığını da ileri sürdü.