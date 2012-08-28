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Spor

Emenike 'Futbolda şike' soruşturması için adliyede

Nijeryalı golcü, ''Futbolda şike'' soruşturması kapsamında savcı Mehmet Berk'e ifade vermiş ve serbest bırakılmıştı

28 Ağustos 2012 13:23

Spartak Moskova'nın Nijeryalı forveti Emmanuel Emenike, İstanbul'a geldi. Emenike, avukatı Rezan Epözdemir ile şike soruşturması kapsamında ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gidecek.

Sportak Moskova'da forma giyen eski Fenerbahçeli futbolcu Emmanuel Emenike İstanbul'a geldi.

Türk Hava Yolları'na ait bir uçakla sabah saatlerinde Moskova'dan Atatürk Havalimanı'na gelen Nijeryalı futbolcuyu, Atatürk Havalimanı'nda avukatı Rezan Epözdemir karşıladı.

Emenike'nin, avukatı Rezan Epözdemir ile şike soruşturmasıyla ilgili sanık sıfatıyla ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gideceği ve öğle saatlerinde de İstanbul'a gelecek Spartak Moskova takımının kafilesine katılacağı öğrenildi.

Nijeryalı golcü, ''Futbolda şike'' soruşturması kapsamında savcı Mehmet Berk'e ifade vermiş ve serbest bırakılmıştı.

Mahkeme, soruşturma sonucunda açılan davada, Rusya'ya gittiği için savunması alınamayan Emenike'nin dosyasını ayırmıştı.

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Eminikefutbolda şikeadliyeFenerbahçe

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