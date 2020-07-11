Eminem, yeni şarkısında maske takmayanları hedef aldı

T24 Dış Haberler

ABD'li rapçi Eminem, Kid Cudi ile düet yaptığı "The Adventures of Moon Man & Slim Shady" adlı yeni parçasında Koronavirüs pandemisi sırasında maske takmayanları hedef aldı.

Kısa süre içinde milyonlarca kişi tarafından dinlenen şarkıda Eminem'in şu sözlerle Trump yönetimi ve maske takma önerilerine uymayanları hedef aldığını düşünülüyor:

"Ofiste birkaç tane yarım akıllı var

Yarımız sanki zombiler dünyayı ele geçirmiş gibi hareket ediyoruz

Geriye kalanlar ise sinirli, maske takmak istemiyor ve durumu ciddiye almıyor

Bu b*ku işte onlardan böyle kapıyorsunuz

Alışveriş yaparken senin kullandığın sepeti kullandım

Şimdi sen öksürdüğün için ben tabuttayım"

Şarkılarında sözünü sakınmamasıyla sık sık gündeme gelen Eminem, "The Adventures of Moon Man & Slim Shady"de ABD'de son zamanlarda meydana gelen polis şiddetinden de söz etti;

"George Floyd ve Ahmaud Arbery için dua ediyorum,

Nasıl bu kadar çok polis yozlaşmış olabilir?

Dur adamım, memur bey özür dilerim

Ancak üzerimde olduğunuzda nefes alamıyorum

Lanet dizin şah damarımın üstünde"

ABD'li siyah vatandaşlar Floyd ve Arbery, polis tarafından gözaltında öldürülmüştü. Polis cinayetleri, ülkedeki sistematik ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestoların fitilini ateşledi.