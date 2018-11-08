LEFKOŞA, (DHA) -YAKIN Doğu Üniversitesi (YDÜ) sporcusu Emine Yarkın, atletizmde kendisine ait olan KKTC rekorunu yeniledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen atletizm lig yarışlarında Büyük Kadınlar 5 bin metrede 18:57:59 derecesi ile rekor kıran Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) sporcusu Emine Yarkın, daha önce de kendisine ait olan KKTC rekorunu yineledi.

Kendisine ait KKTC rekorunu yenilediği için çok mutlu olduğunu belirten Yarkın, yeni rekorlar için daha çok çalışacağını vurguladı. Yakın Doğu Üniversitesinin spora ve sprocuya verdiği öneme değinen Yarkın, sadece takım sporlarına değil bireysel sporcuların da gelişimine katkı sunacak her türlü tesis ve olanağın sağlandığını belirti.

Emine Yarkın’ın çok disiplinli ve azimli bir sporcu olduğunu vurgulayan antrenörü Ferhat Sakallı da Yarkın’ı başarısından dolayı kutlayarak, çok daha büyük başarılara imza atacağına inanç belirtti.