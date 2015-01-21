Emine Ülker Tarhan: Sonucu belli bir oylama nedeniyle bana saldıranlara yazıklar olsun

Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan, Yüce Divan oylamasına neden katılmadığına ilişkin twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Tarhan "Rahatsızlığım üzerinden hırsızlar yerine sonucu belli bir oylama nedeniyle bana saldıranlara yazıklar olsun" dedi.

Tarhan "Yayın yasağı koymuş gayrimeşru komisyondan adalet umanlara da, Genel Kurul'da 'Onlarda da vicdanlı milletvekilleri var' algısı yaratma tiyatrosuna kananlara da, rahatsızlığım üzerinden hırsızlar yerine sonucu belli bir oylama nedeniyle bana saldıranlara da yazıklar olsun" mesajını paylaştı. Tarhan "despot bir yönetimin kurşun askerlerinden ne bekliyordunuz?" sorusunu yönelterek kendisini eleştirenlere tepki gösterdi.

Tarhan'ın rahatsızlığı ile ilgili partisinden yapılan açıklamada ise 20 Ocak günü tansiyon düzensizliği nedeniyle hastaneye başvurduğu ve doktorların istiharat tavsiyesi üzerine Meclis'e gitmediği belirtildi.