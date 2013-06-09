Emine Ülker Tarhan: Amacınız halkı halka kırdırmak mı?

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, yaptığı yazılı açıklamada, iktidarın baskı ve keyfi uygulamalarına karşı demokratik tepki verilmesi halinde dünyanın her yerinde yöneticilerin sorumluluğunun, taleplere duyarlı olmak, güvenliği sağlamak, özür dilemek ya da geri adım atmak olduğunu belirtti.

Erdoğan'ın toplumdan gelen barışçıl tepkiyi dinleyip kaygıları gidermek yerine mitinglerle misilleme yapmayı tercih ettiğini ifade eden Tarhan, şunları kaydetti "Artık elinizi bu halkın üzerinden çekin. Bu yaptığınız size oy verenlere de haksızlıktır. Ölümlerden, bir daha göremeyecek genç gözlerden, kırılan kollardan, gaza boğulmuş insanlardan, onca polis şiddetinden sonra meydanlarda kaç kişi topladığınızın ne önemi var? Meydan savaşına mı gidiyorsunuz, ateşe benzin dökmek ne işe yarayacak? Savaşa gider gibi 'yol ver gidelim Taksim'i ezelim' sloganları attırmanız kime yarar sağlayacak?"

Taksim'deki insanların arkasında parti, dernek ve sendika olmadığını kaydeden Tarhan, "Salt özgürlük için oradaydılar. Muhalefet de, gösteri de meşru bir haktır, düşman değildir. Akıtmak istediğiniz kansa eğer bundan vazgeçin, nefret söyleminden vazgeçin, amacınız halkı halka kırdırmaksa vazgeçin. Siz önce, ölen canların, sönen gözlerin, kırık bacakların, kolların hesabını verin" görüşünü vurguladı.