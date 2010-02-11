'Emine Hanım GATA'ya girdi'

T24 - Abdüllatif Şener'den flaş iddia: "Başbakan olayın devamını anlatmıyor..."





Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, TBMM'de kavgaya neden olan tartışmanın ana konusu olan Emine Erdoğan'ın başörtüsüyle GATA'ya alınmadığı iddialarına ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı. Şener, Başbakan Erdoğan'ın dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından Emine Erdoğan'ın askeri hastaneye alındığını ve Nejat Uygur'u ziyaret ettiğini öne sürdü.





"Genelkurmay Başkanı izin verdi"



Antalya'da gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Türkiye Partisi Genel Başkanı Abdüllatif Şener, "Ankara'nın da tartışmadığı yeni bir şey söyleyeceğim. Benim hatırladığım kadarıyla, Başbakan'ın eşinin GATA'yı ziyareti sırasında kendisine bir engel çıkartıldığı doğrudur. Fakat daha sonra telefon görüşmeleri neticesinde, bildiğim kadarıyla Emine hanım başörtüsüyle GATA'ya girmiştir" dedi. Gazetecilerin, "Emine Hanım Nejat Uygur'u da ziyaret etti mi?" sorusu üzerine Şener, "O sırada Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt ile yapılan telefon görüşmesiyle GATA'ya başörtüsüyle girdiğini ve ziyaretini yaptığını biliyorum. Bu bilgiler doğrudan değil, o dönem dolaylı aldığım bilgilerdi. Telefon görüşmesinde Genelkurmay Başkanı'nın, (Elbette tabii ki ziyaret etmesi lazımdır. Ben gerekli talimatı veririm) dediği ve böylece ziyaret ettiğiyle ilgili bir bilgiye sahibim" diye konuştu.





"Başbakan birinci safhayı anlatıyor"



Şener, "Meclis'teki tartışmalarda dikkat ederseniz, 'kapıdan içeri alınmadı' kısmında kaldı tartışmalar. Sonraki safhalarda neler olduğuyla ilgili bir açıklama olmadı. Başbakan, birinci safhayı anlatıyor. İkinci safhayı anlatmıyor" ifadelerini kullandı.



Şener ayrıca, Danıştay'ın üniversiteye girişteki katsayı uygulamasıyla ilgili son düzenlemeyi iptal ettiğinin hatırlatılması üzerine de, "Bu katsayı konusu bir gerginlik alanı haline dönüşmüştür. Türkiye'nin önemli sorunları vardır. Burada temel eksiklik ve yanlışlık, hükümetin üzerine düşen yasal ve idari bazı düzenlemeleri yapmadan konuyu YÖK üzerinden halletmeye kalkmış olmasıdır. Üzerine düşeni yapmayan siyasal iktidar, YÖK ile Danıştay'ı karşı karşıya bırakmıştır" şeklinde konuştu.





