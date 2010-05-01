'Emine Hanım bizi etkiledi'

T24 - Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan önderliğinde, Avrupa Parlamentosu'ndaki kadınların sorunlarını çözmek gerçekleştirilen 2 günlük toplantı sona erdi. Toplantının ardından Emine Erdoğan için "pozitif, lider, hatip, samimi" değerlendirmeleri yapıldı.





Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın Brüksel seyahatinin ikinci gününde kadınların sorunlarını çözmek için tam dayanışma içinde olmaları gerektiğini söyledi.





Bu arada, Emine Erdoğan önceki gece konuklarıyla birlikte Sertab Erener’in konserini dinledi. Erener’in Eurovizyon’da Türkiye’yi temsil ettiği parçada Emine Hanım tüm salonla birlikte ışıklı sopayla sallanan Türk ve AB bayrağını havaya kaldırdı.





Milliyet gazetesinin haberine göre, Emine Erdoğan yakından ilgilendiği Ajda Pekkan’ı da onuruna verilen yemeğe davet etti.





“Toplantı hedefine ulaştı mı?” şeklindeki soruyu Sümeyye ve Esra Erdoğan şöyle yanıtladı: “Kesinlikle çok faydalı oldu.”





“Peki devamı olacak mı?” sorusunu ise Sümeyye Erdoğan, “Bence olmalı” şeklinde yanıtladı.







Dünya Anneler Birliği kuruluyor







AB yolunda Türk kadınları’nın çıkarmasının ikinci gününde Brüksel’de bulunan İstanbul Central da AB’de ve Türkiye’de kurulu kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri arasında bulunan TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, daha önce ABD Başkanı Barack Obama’ya yaptığı ve olumlu karşılandığı Dünya Anneler Birliği’nin kurulması teklifini Brüksel’de de yineledi.





Her hitabında anneliğin önemine atıfta bulunan Emine Erdoğan’ın, bu oluşumun kuruluşunda aktif rol alarak başkanlığı da üstlenmesini istedi. Erdoğan’ın, Barak Obama ve eşi Michael Obama’nın destek verdiği Birlik Başkanlığı teklifine başını sallayarak olumlu yaklaştığı görüldü. Temeli ekim ayında atılacağı belirtilen birliğin lansmanının Amerika’da yapılacağını belirten Bulut, birliğin amacının her türlü barış girişiminin yanında olarak kadının dünya barışında anne hassasiyeti ile yoğun katkılarını sağlayıp, tüm dünyanın barışa duyarlılığını artıracaklarını dile getirdi.







Emine Erdoğan için ne dediler?







Brüksel’deki Hilton Oteli’nin dün kahvaltı salonunda tüm masaların ortak konusu Emine Erdoğan’ın hâkimiyeti, organizasyonun başarısıydı. Toplantıya katılanlara Emine Hanım’ı sordum. Yanıtlar şöyle:





Ajda Pekkan: “Duyarlı, barış yanlısı, fevkalade kibar, pozitif enerjili ve çok güzel ve çok da stil sahibi bir kadın.”





İnci Aksoy: “Bilge bir duruşu vardı, insanları kucakladı, teker teker ilgilenmesi çok etkileyiciydi.”





Caroline Koç: “Etkileyici bir mütevazılığı var. Çevresine çok duyarlı, çok çalışkan bir hanım. Efendi, girdiği ortamı etkisine alan yüksek enerjili, fitili ateşleyebilen bir kişilik. Bu toplantının daha küçük gruplarla ve süreklilik arz ederek tüm ülkeler nezdinde yapılmasını arzu ederim.”





Zeynep Fadıllıoğlu: “Çok iyi bir hatip olduğunu gördük, kadın konusunda birikimli bir konuşma yaptı. Pozitifliği ve sadeliği beni çok etkiledi.”





Çiğdem Simavi: “Liderliği olan bir kadın, memleket sorunlarına ilk günden beri hakim, ışığı olan, kucaklayıcı bir insan. Algılaması çok kuvvetli” dedi.





Emine Sabancı Kamışlı: “Lider ruhlu, motive edici bir karakter.”





Avukat Altın Mimir: “Alevi ve Kürt kökenli biri olarak, kadın ve anne hassasiyeti ile tüm etnik ve inançları samimiyetle kucaklayan ve en az Tayyip Bey kadar iyi bir hatip, yüksek enerjili bir karakter.”





Demet Sabancı Çetindoğan: “Çok samimi, hayata ve insana dokunmasını bilen biri.”





Selma Türkeş: “İnanılır, güvenilir, kuvvetli bir duruşu olan başarılı bir aile kadını.”





KAGİDER Başkanı Gülseren Onanç: “Emine hanımın AB girişimi, içten, samimi ve süreci destekleyici buldum. Bu başlangıç objektif hedefler konularak daha somut kazanımlar elde etmek için kullanılmalıdır.”





Gülşah Alkoçlar: “Kendisinin çok dikkatli, şefkatli ve güçlü bir kadın olduğunu düşünüyorum.”





Begüm Şen: “Çok etkilendim, gözlerinden enerji yayılıyor. Son derece şefkatli ve sıcak.”





Nazan Ölçer: “Ne istediğini bilen, kararlı ve çok iyi bir konuşmacı.”





Melike Battal: “Çok güclü bir duruşu var, Basbakan eşi olmasından öte Emine Hanım olarak var!”





Heves Ekinci: “Emine Erdoğan, kendine çok güvenen, çok etkileyici bir insanmış. İlk kez bu kadar yakın oldum. Samimiyetini hepimize hissettirdi.”

