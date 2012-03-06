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Emine Erdoğan'ın Uludere ziyareti için hazırlıklar tamam

Erdoğan, hava operasyonunda yaşamını yitiren 34 kişinin ailelerini ziyaret etmek üzere Uludere'ye bağlı Ortasu köyüne gidiyor

06 Mart 2012 13:40

 

T24 - Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın iki kez ertelenen Uludere ziyareti bugün gerçekleşiyor. Erdoğan için alınan güvenlik önlemleri dikkat çekiyor.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hava operasyonunda yaşamını yitiren 34 kişinin ailelerini ziyaret etmek üzere Uludere'ye bağlı Ortasu köyüne gidiyor.

Emine Erdoğan, sabah saatlerinde hava yolu ile önce Diyarbakır'a oradan da helikopterle Uludere'ye bağlı Ortasu köyüne ulaştı.

Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ile bazı milletvekili eşlerinin de aralarında bulunduğu heyetle köye giden Emine Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hava operasyonunda yaşamını yitiren 34 kişinin aileleri ile görüşecek.

Bu arada, ziyaret nedeniyle köyde geniş güvenlik önlemleri alındı.

Emine Erdoğan daha önce iki kez Uludere'ye gitmek için hazırlık yapmış, ancak hava şartları ziyarete izin vermemişti.

 

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