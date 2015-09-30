T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emine Erdoğan'ın amcası hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın amcası hayatını kaybetti

30 Eylül 2015 11:03

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın amcası Aziz Gülbaran hayatını kaybetti. Vefat haberi üzerine Erdoğan çifti Ankara'dan İstanbul'a gelerek Esenyurt'taki taziye evine ziyarette bulundu.

Radikal'de yer alan habere göre, Atatürk Havalimanı'ndan Esenyurt Saadetdere Evleri'ndeki taziye evine geçen Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan, burada bir saat kaldı. Taziye ziyaretinin ardından Erdoğan çifti Kısıklı'daki evlerine geçti. 


Aziz Gülbaran için Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni yapılacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cenaze namazına katılacağı öğrenildi.

 

ETİKETLER

emine erdoğanölümcenazeistanbulhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24