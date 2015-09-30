Emine Erdoğan'ın amcası hayatını kaybetti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın amcası Aziz Gülbaran hayatını kaybetti. Vefat haberi üzerine Erdoğan çifti Ankara'dan İstanbul'a gelerek Esenyurt'taki taziye evine ziyarette bulundu.

Radikal'de yer alan habere göre, Atatürk Havalimanı'ndan Esenyurt Saadetdere Evleri'ndeki taziye evine geçen Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan, burada bir saat kaldı. Taziye ziyaretinin ardından Erdoğan çifti Kısıklı'daki evlerine geçti.



Aziz Gülbaran için Fatih Camii'nde öğle namazının ardından cenaze töreni yapılacağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da cenaze namazına katılacağı öğrenildi.