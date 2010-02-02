Emine Erdoğan'ı ağlatan olay

Emine Erdoğan Necla Uygur eşi Nejat Uygur’u Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde ziyaret etmek istedi fakat GATA doktorları tarafından refüze edildi. Vatan gazetesinden Özlem Ülkü'nün haberi.



Başbakan Tayyip Erdroğan’ın önceki gün gazetcilerle yaptığı sohbet toplantısında gündeme getirdiği, eşinin ünlü sanatçı Nejat Uygur’u ziyaret için GATA’ya gidemediği açıklamasının yankıları sürüyor.





'Türbanlı alamayız'



“Nejat’ın abisi, dayısı, kuzenleri hepsi asker. Bu yüzden Nejat GATA’da tedavi görüyordu. Emine Hanım’da Nejat’ı 3 yıl önce kışın hastanede ziyaret etmek istedi. Bununla ilgili talebini de bana doğrudan telefonla iletti. ’Hastaneye Nejat Bey’i ziyarete geleceğiz, bir mahsuru var mı?’diye sorunca ’Şeref duyarım, buyrun beklerim’dedim. Emine Hanım’ın hastaneye geleceğini bilsinler diye protokole bildirdim. Ancak oradaki doktorlardan olumsuz bir yanıt aldım. Doktorların kim olduğunu hatırlamıyorum, o kadar üzüldüm ki. Bana ’Emine Hanım türbanlı bu yüzden kendisini içeriye alamayız, gelmesi sakıncalı olabilir.



Bu randevuyu da sizden aldı, kendisine bu durumu siz söylemelisiniz’dediler. Bu cevap üzerine iki arada bir derede kaldım ne yapacağımı bilemedim. GATA’ya kapıya kadar gelir burada sert bir müdahale ile karşılaşır daha kötü bir olay yaşar diye Emine Hanım’ın sekreterine telefon açtım. Durumu anlattım üzüntümü dile getirdim.



Emine Hanım bana telefonla döndü ve ’Çok üzüldüm, sizinle dışarıda biraraya gelebilir miyiz?’dedi. Araba gönderdi beni aldırttı, Ankara Kalesi’nde buluştuk.



Kahve içip yarım saat konuştuk. Emine Hanım yaşadığı bu olaydan dolayı çok duygulanmıştı. Onun duygulu hali beni de çok duygulandırdı. Sonuçta karşımdaki insan evladım gibi. Kendi çocuğumun üzülmesine incinmesine ne kadar üzülürsem Emine Hanım’ın da üzülmesine o kadar üzülüyorum. Benim hiçbir suçum kabahatim yoktu. Bunu Emine Hanım da biliyordu ’Sizin hiçbir suçunuz ama bu çok yanlış bir şey. Türbanlı bir insan hasta ziyaretine de mi gidemeyecek’ diye serzenişte bulundu. Karşılıklı birbirimizin elini tuttuk, gözlerimizin içine baktık.



Gözlerimiz doldu



İkimizin de gözleri doldu, içlendik. Sonuçta o Başbakanımız’ın eşi ve bir hanımefendi. Bir sanatçıyı hastanede ziyaret etmek istiyor ama refüze ediliyor. Bu hiç hoş değildi. Başbakanımız hastalansa ve hastaneye kaldırılsaydı ne olacaktı, Emine Hanım’ı türbanlı diye içeriye almayacaklar mıydı? Bir insanın türbanlı olduğu için hastaneye alınmamasına çok karşıyım. Aklı başında olan her insan böyle şeye karşı olur. Orada açık, kapalı türbanlı, türbansız gibi şeyler söz konusu olamaz. Ama Askeriye’de bazı prosedürler var. Onlar da orduevleri, yüksek makamlardaki insanların vereceği kararlarla değişir. Ama bu tarz kuralların özellikle hastanelerde olmaması gerektiğini düşünüyorum.”



Yönetmelik eşarba izin veriyor



Orduevleri, askeri gazinolar ve sosyal tesislerden nasıl faydalanılacağı, Milli Savunma Bakanlığı’nca yayımlanan bir yönetmelikle düzenleniyor. Yönetmeliğin, 11. maddesinde, “Tesislere giriş, giriş kartları, kıyafet, emniyet, tesislerden istifade, tertip, düzen ve hizmet esasları, Genelkurmay Başkanlığı’nca verilen emir ve talimatlara göre yürütülür” deniliyor. Genelkurmay Başkanlığı’nın bu yönetmelik uyarınca yayımladığı emre göre, “Sakallı, cübbeli, sarıklı, takkeli, türbanlı ve benzeri çağdaş olmayan kılık kıyafette olanlar, günlük sakal tıraşı olmamış, ütüsüz ve kirli elbiselerle gelenler” tesislere giremiyor. “Yaşının ilerlemesi nedeniyle sade bir sakal bırakanlar” ile “yaşlı bayanlardan yüzü açık olacak şekilde eşarp takanlar” ın tesislere girişine izin veriliyor