'Emine Erdoğan'dan Kuzey Ormanları imara açılsın talimatı' iddiası Meclis'te

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesinde, “Emine Erdoğan’ın talimatıyla Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesinin imara açıldığı” iddialarını Meclis'e taşıdı.

Evrensel'de yer alan habere göre, Tanrıkulu’nun önergesinde şu sorular yer aldı; “Sarıyer’deki Kuzey Ormanlarını barındıran Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesinin Emine Erdoğan’ın talimatıyla yakınının iflas etmemesi için imara açıldığı iddiası doğru mudur? İddia doğruysa, Sarıyer’deki Kuzey Ormanlarını barındıran Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesinin metrekare bazında ne kadarlık kısmı imara açılmıştır? İmara açılan bu arazi ne kadarlık bedelle özelleştirilmiştir? Özelleştirilen bu arazi hangi usulle satışa çıkarılmıştır? Verilen en yüksek ve en düşük teklif nedir? İhaleyi alan şirketin yönetim kurulu 25 Ağustos 2014 tarihi itibariyle kimlerden oluşmaktadır?”

Erdoğan Bayraktar itiraf etti

Cumhuriyet’ten Utku Çakırözer’in haberine göre, Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın ricasıyla imar izni için devreye girdiği iddialarına, “Böyle bir durum var ama adamın imarı yok da benim açtırmam söz konusu değil. Adama iki sene kurullarda imar izni için işkence çektirmişler. Canına tak demiş, Başbakanın hanımını bulmuş” diye cevap verdi. İşadamı Mehmet Akif Günaçar’ın imar işi için Emine Erdoğan’ı bulması konusunda da Bayraktar, “Adama gına gelmiş. İflas edecek. Niye bulmasın Emine Hanım’ı? Bu Türkiye’de bürokrasinin halini gösteriyor. İşin doğrusu Avrupa gibi olmalı. Herkesin işi çözülmeli. Kimse gidip işini yukarıdan çözmeye kalkmamalı” yorumunu yaptı. Türkiye’de kamu sektöründe görev almadan önce 25 yıl müteahhitlik yaptığını belirten Bayraktar, “44 yaşına kadar işadamıydım. Sonra bürokrasiye girdim. Keşke bulaşmasaydık... Senede üç dört inşaat yapardık. Olur biterdi” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce’nin yanıtlaması istemiyle sunduğu soru önergesinde, “Emine Erdoğan’ın talimatıyla Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesinin imara açıldığı” iddialarını Meclise taşıdı.

Ne kadarlık bedelle özelleştirildi?

Tanrıkulu’nun önergesinde şu sorular yer aldı; “Sarıyer’deki Kuzey Ormanlarını barındıran Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesinin Emine Erdoğan’ın talimatıyla yakınının iflas etmemesi için imara açıldığı iddiası doğru mudur? İddia doğruysa, Sarıyer’deki Kuzey Ormanlarını barındıran Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesinin metrekare bazında ne kadarlık kısmı imara açılmıştır? İmara açılan bu arazi ne kadarlık bedelle özelleştirilmiştir? Özelleştirilen bu arazi hangi usulle satışa çıkarılmıştır? Verilen en yüksek ve en düşük teklif nedir? İhaleyi alan şirketin yönetim kurulu 25 Ağustos 2014 tarihi itibariyle kimlerden oluşmaktadır?”