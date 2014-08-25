Emine Erdoğan'dan 'Kuzey Ormanları imara açılsın' talimatı

Sarıyer’deki Kuzey Ormanları’nı barındıran Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesi bir yakınlarının iflas etmemesi için halk oyuyla Türkiye’nin 12. Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın isteğiyle imara açıldığı 17 Aralık fezlekelerine girdi.

4 bakan hakkındaki fezlekede yer alan yasal dinleme kaydına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından imara açılan Kuzey Ormanları’nın bulunduğu Sarıyer Gümüşdere ve Kısırkaya bölgelerinin imara açılmasını 12. cumhurbaşkanı seçilen, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın istediğini belgeliyor.

17 Aralık yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Ayyıldız’ın, dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar’a, “Beni Başbakan’ın eşinin özel kalemi aradıydı beni, yani onun için çıkması lazım” dediği dinlemeye takılıyor.

Erdoğan Bayraktar’ın fezlekesinde yer alan ve Adalet Bakanlığı’ndaki dosyaya giren yasal dinleme kaydına göre bölge imara “Emine Erdoğan’ın bir arkadaşının bölgede arsası olduğu, iflastan kurtarmak için böyle bir girişimde bulunulduğu” gerekçesiyle açılıyor. Bayraktar’ın da bürokratına, “Başbakan beni aradı Gümüşdere Kısırkaya’yı soruyor... adamlar iflas edecek diyor mutlaka mutlaka” sözleri yine dinlemeye takılıyor.

Fezlekeye göre yasal dinleme kaydı Temmuz 2013’te oluyor. Bir ay sonra ise Ağustos 2013’te Sarıyer’deki Gümüşdere ve Kısırkaya bölgeleriyle ilgili “imar planı değişikliği” askıya çıkıyor. Bölgedeki 600 dönümlük arazi 3 ay önce Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca “özelleştirme” kapsamına alındı.

20 Ağustos 2013...

Aykut Küçükkaya’nın Cumhuriyet’teki haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Sarıyer Gümüşdere ve Kısırkaya bölgesi için hazırladığı 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı askıya çıkar. Söz konusu alan, Kuzey Ormanları’nın olduğu bölgede yer alır ve aynı zamanda 3. derece sit alanı statüsündedir. 3. köprüye yakınlığıyla dikkat çeken iki bölge yeni imar planıyla yapılaşmaya açılır.

18 Temmuz 2013...

İmar planı değişikliğinden 1 ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar ile İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ahmet Ayyıldız arasındaki telefon görüşmesi 17 Aralık soruşturması kapsamında yasal dinlemeye takılır.

600 dönüm özelleştirme kapsamına alındı bile

Yaşamsal önemde olan ve Kuzey Ormanları’nı içerisine alan bölge İstanbul’un son kalan nefes borularından biri olarak tanımlanıyor. Bölgedeki önemli bir tartışmada İstanbul’un en önemli yerel sebze kaynağı Sarıyer Gümüşdere’nin 600 dönümlük tek parça tarım arazisinin özelleştirme kapsamına alınması. 2014 Mayısı’nda Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından özelleştirme kapsamına alınan arazi için Gümüşdere Köyü Güzelleştirme ve Dayanışma Derneği direniyor. Dernek bölgenin imara açılmak yerine bir Kent Tarım Projesi’ne dönüştürülmesini öneriyor.

Başbakan aradı, çıkması lazım

Tarih: 18 Temmuz 2013. Saat: 11.58.

Bakan Bayraktar ile bürokrat Ayyıldız arasındaki görüşme 7 dakika 29 saniye sürer. Bayraktar hakkında hazırlanan fezlekeye giren yasal dinleme kaydının önemli bölümleri şöyle:

Erdoğan Bayraktar: Ahmet hayırlı günler.

Ahmet Ayyıldız: Hayırlı günler sayın bakanım.

E.B.: Ya şimdi Başbakan aradı beni de, bu Gümüşdere Kısırkaya’yı soruyor bana, bu Uskumruköy, bunun planları 23’ünde kurula giriyor galiba Mehmet mi organize edecek bunu? 4 No’lu kurula giriyor.

A.A.: 4 No’lu kurulda Mehmet Bey şey yapar, ben bakayım ona da sayın bakanım nerede?

E.B.: Adamlar diyor iflas edecek, diyor mutlaka mutlaka.

A.A.: Ha ha tamam, anladım anladım o Gümüşdere, o değil şeye gidecek o sayın bakanım bu Sarıyer olduğu için Hasibe Hanım’ların olduğu kurula girecek, orada gündemde, oradan birisi Başbakan’ın eşinin arkadaşıymış, o aradı geldi bana Mehmet Akif Günaçar...

E.B.: Hı

A.A.: Ondan sonra onun şeyi.

E.B.: Hayır senin ismini Başbakan söyledi bana zaten, şey dedi ki, bana ki Ahmet Ayyıldız biliyor bu konuyu.

A.A.: Ha tamam doğru geldi bana, ondan sonra ben hatta söyledim size iletsin diye o konuyu, çünkü epey bir durdu bir ay kadar, ondan sonra da gündeme aldırdık, ben hatta dedim ki bunu alalım gündeme şey olmasın, genel bir plan genel planda o adamın da bir parseli var, herhalde iflas etmiş, iflas ettiği o parsel...

E.B.: Ama Başbakan bunu ilgilendiğine göre çıkması lazım.

A.A.: Tamam, ben onu hatta şeye de, Mehmet’e dedim bu acil, bunu şey yapalım, dedim; hızlandıralım, çünkü dedim beni Başbakan’ın eşinin özel kalemi aradıydı beni, yani onun için çıkması lazım, bunu dedim acil şey yapalım...

E.B.: Ben bunu Hasibe Hanım’a söyleyeyim mi bunu, önemli çıkar, diye.

A.A.: Evet sayın bakanım bir de şey yaparsanız o da bir film biliyorsunuz.

E.B.: Peki, dört No’lu kurulla ne alakası var bu Uskumruköy’ün.

A.A.: Şeyde bu Sarıyer Gümüşdere.

E.B.: Dört No’lu kurul mu oluyor bu.

A.A.: Evet dört No’lu. Gümüşdere Kısırkaya mı ne işte öyle bir şeyler diyor, orası yani, bu bunun parseli var da ha onun bir parseli var, genel plan bu yani çıkmış şeylerden de geçmiş yani büyükşehirden falan.

E.B.: Tamam oldu.

A.A.: Ben burda şey yapıyordum, yani takip ediyordum işte söylüyordum böyle böyle dedim, hatta hızlandıralım dedim Mehmet Bey’e onu da şey yaptım, o kurul üyelerine de şey yaptım, hatta benim ısrarımla da girdi yani, öyle bir şey oldu ki hani hemen alın ki görüşülsün diye yani, oldu ben şey yapayım tekrar.

E.B.: Bir de rapor..

A.A.: Durumu raporu ha, bilgi vereceğim ha, bilgi vereceğim ben, tamam onlar salı günleri toplanıyor ben şimdi şey yapayım hiç değilse bu hafta da.

E.B.: Ayın 22’sinde şey var, nedir o Bakanlar Kurulu, 23 salı işte, salı günü çıksın bu.

A.A.: Ha salı günü çıksın, tamam o zaman ben onu o şekilde şey yaparım, çözerim. Oldu sayın bakanım size de ben dönerim oldu efendim sağ olun.