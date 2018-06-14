T24 LogoT24 Logo
Gündem

 EMİNE ERDOĞAN'DAN HUZUREVİ ZİYARETİ 

İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Çamlıca'daki Prof

14 Haziran 2018 14:19

İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Çamlıca\'daki Prof. Dr. Fahrettin Kerim ve Nilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı
Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi\'ni ziyaret etti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın da eşlik
ettiği Erdoğan, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilendi, onların Ramazan Bayramını kutladı. Erdoğan, görüşmelerde, sigara paketlerini aldığı yaşlılardan sigarayı bırakma sözü vermelerini istedi. Emine Erdoğan, huzurevinde evlenen bir çifte ve diğer yaşlılara hediyeler verdi. Ziyaretin ardından Emine Erdoğan, huzurevi önünde yaşlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Emine Erdoğan\'ın huzurevi ziyaretinden görüntüler

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanEmine ErdoğanProf Dr Fahrettin KerimNilüfer Gökay Huzurevi Yaşlı BakımRehabilitasyon MerkeziAileSosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan KayaErdoğanRamazan BayramınıZiyaretin
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24