Emine Erdoğan: Yer kürenin bir devrime ihtiyacı var

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye'deki temel sorunun siyasi ve politik olmadığını burada yaşananın ahlaki bir mesele olduğunu söyledi. Erdoğan, "7 yıldır kadınları evsizliğe, çocukları babasızlığa, insanları vatansız bırakmaya mecbur bırakan bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Evet, yer kürenin bir devrime ihtiyacı var" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Suriye'ye yönelik insani yardım bağışlarının geliştirilmesi, sivil toplum desteğinin artırılması ve yeni iletişim kanallarının oluşturulmasını amaçlayan 'VATAN 6. Konferansı'na katıldı.

AFAD ve Türk Kızılayı himayesinde düzenlenen konferansın açılış konuşmasını yapan Emine Erdoğan, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın, kanayan yaralara şifa bulmaya çalıştıklarını, şifanın da insan onurunu yeniden ayağa kaldıracak ahlaki bir dönüşümde olduğunu söyledi.

"İnsanlığı düştüğü yerden kaldıracak bir vicdan devrimi yapmak durumundayız"

Suriye'de sorunların temelinin ne siyasi ne de politik olduğunu söyleyen Erdoğan ahlaki bir meseleyle karşı karşıya olduklarını kaydetti. Erdoğan, "Yaklaşık 7 yıldır kadınları evsizliğe, çocukları babasızlığa, insanları vatansız bırakmaya mecbur bırakan bir dünya düzeniyle karşı karşıyayız. Evet, yer kürenin bir devrime ihtiyacı var. İnsanlığı düştüğü yerden kaldıracak bir vicdan devrimi yapmak durumundayız. Uluslararası kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve devletler olarak alarm çalan sorunlar etrafında buluşmalıyız" diye konuştu.

"150 binden fazla mülteci çocuğun kayıp bir nesil olmasına asla göz yumamayız"

Emine Erdoğan, "Bir zamanlar evinde, mahallesinde, şehrinde ülkesinde huzur içinde yaşayan Suriyeli kardeşlerimin bugün farklı coğrafyalara göç etmek zorunda kalmasına, ben bir anne olarak razı olamıyorum. Bireyler, sivil toplum kuruluşları ve devletler olarak yapacaklarımız olmalı. Türkiye Cumhuriyeti üzerine düşen sorumluluklarını tüm boyutlarıyla yerine getirme çabasındadır. Her şeyden önce 5-6 yıldır 4 milyona yakın mülteci kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Gerek kamplarımızda gerekse de sivil toplum kuruluşlarımızın, vatandaşlarımızın çabalarıyla dayanışma içindeyiz. Devletimizin açtığı kamplarda kadınlar ve çocuklar için tüm ihtiyaçlar düşünülmüş durumdadır. Uluslararası kurumların ifadesiyle, 'Türkiye dünyada benzeri olmayan şartlar tesis ediyor'. Kadınlara mesleki edinme kursları açıyor, mülteciler için istihdam alanlarını artırıyor. Türkiye olarak tüm dünyada ezber bozan bir insani yardım faaliyeti gerçekleştiriyoruz. Ülkemizde doğan 150 binden fazla mülteci çocuğun kayıp bir nesil olmasına asla göz yumamayız" dedi.



Suriye'deki soruna ilişkin Türkiye'nin bir yandan da siyasi ve diplomatik alanda çalışmalar yaptığını anımsatan Emine Erdoğan, arabuluculuk çalışmalarıyla da mevcut çatışmaların önüne geçilmesi noktasında önemli bir rol oynadığını vurguladı. (DHA)