Emine Erdoğan, vekil eşlerinden barış sürecine destek istedi

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ''Türkiye'de terör sorunu annelerin yüreklerini ortaya koymasıyla çözüme kavuşabilir ve kavuşacaktır. Anneler, tüm kadınlar eğer bu sürece yüreklerini koyarsa eğer bu süreçte görev alırsa vazife alırsa inanın o silahlar artık susacaktır'' dedi.

Emine Erdoğan, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen AK Parti 24. Dönem Milletvekili Eşleri Toplantısı'nda, milletvekili eşlerinden hükümetin terörü sona erdirmek için yaptığı çalışmalara destek istedi.

Türkiye'de yaklaşık 30 yıldır devam eden terör eylemlerinde çok sayıda gencin şehit verildiğini, sivil vatandaşların, kadınların, bebeklerin anne karnında gün ışığı görmemiş yavruların da teröre kurban edildiğini belirten Erdoğan, terörden en fazla zararı kadınların gördüğünü, en büyük acıyı annelerin, eşlerin, nişanlıların yaşadığını söyledi.

''Milletçe gerçekten çok büyük acılar yaşadık. Milletçe gençlerin kanı kadar, annelerin, kadınların gözyaşının ıslattığı topraklarda acıya kavrulduk'' diyen Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

''Hükümetimiz, Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi adı altında terör sorunun bitirmeye yönelik bir süreci başlatmış durumda. Bu süreç son aylarda yeni bir evreye girdi, çok daha kararlı şekilde ilerlemeye başladı. Şu anda toplumun tüm kesimlerinde büyük bir heyecanın, büyük bir umut dalgasının oluştuğunu görüyoruz. Herkes ama herkes bu sorunun artık çözülmesini, silahların susmasını, siyasetin ve fikirlerin konuşmasını istiyor. Anneler açıkçası artık rahat bir nefes almak istiyor. Türkiye'de terör sorunu annelerin yüreklerini ortaya koymasıyla çözüme kavuşabilir ve kavuşacaktır. Anneler, tüm kadınlar eğer bu sürece yüreklerini koyarsa eğer bu süreçte görev alırsa vazife alırsa inanın o silahlar artık susacaktır. Sizlerden milletvekili eşleri olarak, anneler olarak, hanımlar olarak bu sürece mümkün olan en büyük katkıyı vermenizi rica ediyorum. Silahların susması, akan kanın durması, annelerin gözyaşlarının artık dinmesi için samimiyetle kararlılıkla cesaretle meseleye eğilmenizi istiyorum.''





''Bizler susarsak inanın o zaman sabotajcıların sesi çıkar'





Emine Erdoğan, milletvekili eşlerinden terörün çözümüne ilişkin süreçte yapılanları ulaşabildikleri herkese anlatmalarını isteyerek, ''Eğer bizler susarsak inanın o zaman sabotajcıların sesi çıkar. Bizler susarsak savaş çığırtkanları konuşur, silahların dili süreçlere egemen olur'' dedi.

Yaşanan süreçte herkesten elinden geleni yapmasını isteyen Emine Erdoğan, hiçbir şey yapamayanların ise gönlünü, kalbini ortaya koyarak hayır dualarıyla sürecin içinde olması gerektiğini vurguladı.

Emine Erdoğan, ''Annelerin güldüğü, tebessüm ettiği, annelerin yavrularını hasretle muhabbetle kucakladığı, bağrına bastığı, saçını okşadığı bir Türkiye inanın imkansız değil. Siz isterseniz, biz böyle bir Türkiye'ye kavuşuruz ve inşallah kavuşacağız'' diye konuştu.



-''Karanlığa bir mum yakmak zorundayız''-



Erdoğan, AK Parti'nin siyaseti başkaları gibi ''yükselme, farklılaşma, makam elde etme aracı'' olarak görmediğini belirterek, AK Parti'nin milletle birlikte, millet için, milletin arasında gerçekleşen bir hareket olduğunu ifade etti.

AK Parti'nin sivil toplum örgütleriyle yürüttüğü sosyal sorumluluk kampanyaları hakkında da bilgi veren Emine Erdoğan, ''Karanlıktan şikayet etmek yerine karanlığa bir mum yakmak zorundayız. Küresel ölçekte başta yetimler, yoksullar, ihtiyaç sahipleri için el uzatacak mecralar oluşturmak zorundayız, önemli olan niyettir'' diye konuştu.

Milletvekili eşlerinden aileleri, çocukları kadar millete hizmet etmeye de zaman ayırmalarını isteyen Emine Erdoğan, hükümetin aile ve sosyal politikalar alanında yaptığı çalışmaları anlattı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit de yeni yasama döneminin ilk milletvekili eşleri toplantısını gerçekleştirdiklerini anımsatarak, milletvekili eşlerinin de en az milletvekili kadar aktif siyasetin içinde yer aldığını söyledi.

Türkiye'de siyaset gündeminin yerel seçimlere doğru gittiğine işaret eden Akşit, milletvekili eşlerinin de aktif olarak çalışmalara katılmak durumunda olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından Adana Olgunlaşma Enstitüsü tarafından bir defile sunuldu. Emine Erdoğan, toplantı öncesinde de Enstitü tarafından hazırlanan sergiyi gezdi.