Emine Erdoğan ve Sare Davutoğlu'ndan terör mağduru ailelere 175 bin lira bağış

Doğu ve Güneydoğu illerindeki terör mağduru ailelere yardım için düzenlenen programda Emine Erdoğan 100, Sare Davutoğlu 75 bin TL bağışta bulundu.

Doğu ve Güneydoğu illeri başta olmak üzere ülkemizdeki terör mağduru ailelere yardım etmek ve ihtiyaçlarını gidermek amacıyla TİKAD tarafından Sevgi Yolu Kampanyası düzenlendi.

Kampanyanın yemekli galasına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eşi Sare Davutoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Fatma Güldemet Sarı, bazı milletvekilleri ile iş, sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda davetli katıldı. Programda Emine Erdoğan ve Sare Davutoğlu birer konuşma yaptı.

Emine Erdoğan yaptığı konuşmada, ''TİKAD çatısı altında ülkemiz demokrasisine güç katan siz gayretli kadınlarımızı takdir ile takip ediyorum. Emekleriniz için ülkem adına hepinize şükranlarımı sunuyorum. Terör mağdurları için başlattığınız 'TİKAD Sevgi Yolu' kampanyasının duyarlı vatandaşlarımızın da desteğiyle katlanarak büyüyeceğine gönülden inanıyorum. Dünyanın sevgi kıtlığı yaşadığı bir çağda 'Sevgi Yolu' kampanyası insanın hakikatken içini ısıtıyor. Terör gibi karanlık düşünceler dünya başkentlerini hedef alırken yapılabilecek en güzel şey sevgi yolunda buluşmaktır. Türkiye zaten bu yolun kavşak noktasıdır. Sevginin büyük ismi Mevlana'nın öğretisi ülkemizin kılcal damarlarına kadar nüfuz etmiştir'' dedi.

"Sevgiyi eyleme dökme zamanı"

Şükrün bir yolunun da elimizdekini paylaşmak, başkasının acısına ortak olmak olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, ''Emin olun elimizdekini paylaştıkça Allah onun bereketini daha da artırıyor. Bildiğiniz üzere Türkiye Gayrı Safi Milli Hâsıla'ya göre dünyanın en cömert ülkesidir. Dünyanın tüm mağdur ve mazlum coğrafyalarına el uzatıyoruz. Peki bu kadar çok verirken dünden daha çok mu fakiriz? Hayır. Aksine daha da zengin bir ülkeyiz. Çünkü tüm bunları dünyanın en zengin ülkesi olduğumuz için değil insani sorumluluğumuz için yapıyoruz. Allah da ülkemizin yolunu açıyor. IMF'ye olan borcumuzu kapattık. Dünyanın sayılı ekonomileri arasına girdik. Bereket dediğimiz şey tam da bu değil mi? Üstelik son 5 yıldır 3 milyona yakın Irak ve Suriyeli kardeşimizi ülkemizde misafir ediyoruz. Batılı ülkeler birkaç bin mülteciyi almak için nice siyasi pazarlıklar yapıyorlar. Oysa biz devletimiz sivil toplum kuruluşlarımız ve milletimizle hiç düşünmeden kar zarar hesabı yapmadan gönüllerimizi açıyoruz. Ülkemizde doğan 150 bin Suriyeli çocuğa vatan oluyoruz. Ne yazık ki gerek ülkemizde gerek dünyada terör öncelikli gündem maddesi. Her gün nice canlar yanıyor. Ülkemiz son 35 yılda 40 bin insanını teröre kurban verdi. Nice ailenin ocağına ateş düştü. Nice yetim ve dul geride kaldı. Ne yaparsak yapalım onları, sevdiklerine asla geri getirmeyiz. Fakat acılarını belki biraz dindirebiliriz. Çocuklarına daha iyi bir gelecek hazırlayabiliriz. İşte şimdi onlar için seferber olma zamanı. Sevgiyi eyleme dökme zamanı'' ifadelerini kullandı.

"Kardeşliğimizi canlı tutacağız"

Sare Davutoğlu ise, "İnşallah hep birlikte 'Sevgi Yolu' kampanyası için maddi ve manevi desteklerimizi birleştirerek terörden birinci derece etkilenen bölgelerimizdeki kardeşlerimize 'yalnız değilsiniz' mesajını güçlü bir biçimde ileteceğiz. Birlik ve beraberliğimizi bir kez daha ortaya koyarak terör örgütü odaklarının amaçlarına asla amaçlarına ulaşamayacaklarını tekrar tekrar gür bir sesle ifade etmiş olacağız. Türkiyeli kadınların sözde değil özde vatanperver, hamiyetperver, muktedir ve merhametli olduğunun altını çizeceğiz. Çünkü bizler bu ülkenin kadınları olarak çocuklarımızı, toprağımızı, geçmişten gelen değerlerimizi ve kültürümüzü korumak için geçmişte de pek çok sınav verdik. İnşallah bu dönemde de geçmişte olduğu gibi azimli ve kararlı bir şekilde terörün zedelemeye çalıştığı kardeşliğimizi canlı tutacağız. Çok değerli dostlarım bu konuda milletçe tavrımız baştan beri aynı netlikte olmuştur. Bizler hiçbir gerekçenin terörü meşru kılamayacağına, hiçbir davanın teröristi masum gösteremeyeceğine inanıyoruz. Terör kimden gelirse gelsin, amacı ne olursa olsun bir insanlı suçu olduğunu düşünüyoruz. Bugün de terör ile mücadele ederken demokratik hukuk kurallarından taviz vermeden terörist ile halkı ayırt etme hassasiyeti ile operasyonlar yürütülüyor. Güvenlik güçlerimiz halkın zarar görmemesi için gerekli olan her türlü tedbiri alıyorlar. 78 milyon insanımızın gönüldaşlığını gömecek bir hendek asla kazılamaz. Ele ele yürüdüğümüz aydınlık geleceğimize, aydınlık Türkiye'ye kurulan tuzaklar tarihin, coğrafyanın, kültürün kardeş kıldığı bu aileyi parçalayamaz'' diye konuştu.

Doğu ve Güneydoğu illerindeki terör mağduru ailelere yardım için düzenlenen programın galasında Emine Erdoğan 100, Sare Davutoğlu 75 bin TL bağışta bulundu.