Emine Erdoğan ve Bülent Arınç ağladı

AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan olarak açıklandı. Erdoğan'ın ismi açıklanmadan önce sinevizyonda Başbakan'ın görev yaptığı çeşitli dönemlere ait fotoğraflardan oluşan bir video gösterildi. Sinevizyon gösterisi sırasında Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada Başbakan Erdoğan'ın da gözlerinin dolduğu gözlemlendi.

Erdoğan'ın görüntüleri AKP'nin 2011 yılında seçim şarkısı da olan ''Zor olsa da, dönmem senin yolundan'' şarkısı eşliğinde gösterildi.