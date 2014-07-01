T24 LogoT24 Logo
Gündem

Emine Erdoğan ve Bülent Arınç ağladı

Başbakan Erdoğan'ın AKP'den Cumhurbaşkanı adaylığı açıklandığı sırada, Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç gözyaşlarını tutamadı

01 Temmuz 2014 15:41

AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı Başbakan Tayyip Erdoğan olarak açıklandı. Erdoğan'ın ismi açıklanmadan önce sinevizyonda Başbakan'ın görev yaptığı çeşitli dönemlere ait fotoğraflardan oluşan bir video gösterildi. Sinevizyon gösterisi sırasında Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç gözyaşlarını tutamadı. Bu sırada Başbakan Erdoğan'ın da gözlerinin dolduğu gözlemlendi.

Erdoğan'ın görüntüleri AKP'nin 2011 yılında seçim şarkısı da olan ''Zor olsa da, dönmem senin yolundan'' şarkısı eşliğinde gösterildi.

ETİKETLER

emine erdoğanbülent arınçcumhurbaşkanlığıköşkadayakpak partiağladıbaşbakanerdoğan

İlgili Haberler

Erdoğan 'Cumhurbaşkanlığı dönemimimizde' dedi, 'paralel yapı ve çözüm süreci' ile devam etti

Erdoğan: Recep Tayyip Erdoğan olmadığında, AK Parti’nin olmayacağını düşünen varsa o bu davayı anlayamamıştır

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24