T24 - Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Uludere'yi ziyaret etti. Erdoğan için alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. Acılı aileler 'Geç geldiniz ama hoş geldiniz' pankartı astı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, hava operasyonunda yaşamını yitiren 34 kişinin ailelerini ziyaret etmek üzere Uludere'ye bağlı Ortasu köyüne gitti.

Emine Erdoğan, sabah saatlerinde hava yolu ile önce Diyarbakır'a oradan da helikopterle Uludere'ye bağlı Ortasu köyüne ulaştı.

Emine Erdoğan'ın, cenazelerin toprağa verildiği ve daha önce bakanların gittiği Gülyazı Köyü yerine Ortasu Köyü'nü tercih etmesi dikkat çekti.



Çatılarda keskin nişancılar



Köyde ziyaret öncesi olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Jandarma eğitimli 'Alçı' ve 'Çalım' adındaki köpeklerle çadırda ve köyde bomba araması yaparken, evlerin çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ve Başbakanlık koruma ekibinde yer alan görevliler de köydeki hazırlıkları denetledi.

Ölenlerin yakınları Emine Erdoğan ile görüşmenin gerçekleşeceği Ortasu Köyü Muhtarı Haşim Encü'nin evine alındı. Ölen yakınlarının fotoğrafları ile eve gelen köylülerin yakalarında isimlerinin yanı sıra, boyunlarına 'şehit annesi', 'şehit babası' ve 'şehit yakını' yazılı kartlar asmaları dikkati çekti. Ölenlerin yakınları, sıkı güvenlik kontrolünden geçtikten sonra eve alındı.



'Emine Ana' pankartı



Görüşmenin gerçekleşeceği Muhtar Haşim Encü'nün evinin çevresine de 'Bu işin çözümünü önce yüce Allah'a sonra Sayın Başbakanımıza emanet ediyoruz', 'Emine ana geç geldiniz ama hoş geldiniz', 'Tazminat istemiyoruz, faillerin bulunmasını istiyoruz' yazılı pankartlar asıldı.



Mevlit okutuldu



Şırnak Valisi Vahdettin Özkan ve eşi Ruhan Özkan tarafından karşılanan Emine Erdoğan ve beraberindekilere, Gülyazı Alay Komutanlığı'nda brifing verildi.

Daha sonra karayolu ile Ortasu Köyü'ne gelen Emine Erdoğan, kızı Sümmeye Erdoğan ile beraberindekiler, köylüler tarafından karşılandı. Köylülerle tek tek tokalaşan Emine Erdoğan, daha sonra Muhtar Haşim Encü'nün evine giderek, olayda yaşamını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya geldi. Emine Erdoğan'dan sonra Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da köylülerle kucaklaşarak sabır diledikten sonra Muhtar Encü'nün evine girdi. Muhtar Haşim Encü'nün evinde, yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu. Burada yapılan görüşme devam ederken, basın mensupları içeri alınmadı.



Korumalar Sig Sauer ile görev yaptı



Bu arada Başbakanlık korumaları Ortasu Köyü'nde, daha önce alınan Alman-İsveç yapımı Sig Sauer 556 tam otomatik tüfeklerle ilk kez görev yaptı. Seyyar ve sabit dipçikli iki modelden oluşan tüfekler, Ocak ayı içerisinde korumalara verilmişti.



‘Çocukların bir annesi de sizsiniz'



Ortasu Köyü'nde Emine Erdoğan'la görüşen kadınlar, taleplerini içeren bir açıklama yaptı. Görüşmenin sürdüğü sırada evden çıkan bir genç, Emine Erdoğan'a içeride yapılan talebi gazetecilere okudu. Kadınların, Erdoğan'a sundukları talepte şu ifadeler yer aldı:

"Keşke daha önce gelebilseydiniz. Çünkü Sayın Başbakan ve hükümetten başka bu olayı aydınlatacak başka güç yok. Bu çocukların bir annesi de sizsiniz. Bizi çok iyi anlayacağınızı umuyor, bu olayın derhal aydınlanması ve bir daha böylesi bir şeyin tekrarlanması için gerekli hassasiyetin gösterilmesini istiyoruz. Muhbiri bulunuz. Bunu yapan devlet düşmanıdır. Devleti-milleti karşı karşıya getiren karanlık odaklardır. Ayrıca bu ve bunun gibi karanlık olayların aydınlanabilmesi için yeni ve sivil bir anayasa şart"



‘Gündemimizde tazminat yok'



Acılı kadınlar, Emine Erdoğan ve Başbakan'dan ricaları olduğunu belirterek, taleplerini şöyle dile getirdi:

"Faillerin biran önce bulunup, adalete teslim edilmesini istiyoruz. Gündemimizde tazminat yok. Olayın aydınlanması var. Kafalarımızda soru işaretleri var. Yörede ekonomik sorunlara kalıcı çözüm olabilmesi için Gülyazı'da bir sınır kapısı açılmalı. Yöre halkının en büyük sorunu ekonomiktir. Yoksulluk geçici yardımlarla değil istihdamla giderilmelidir. Okullaşma oranı yükseltilmeli, okullara ulaşım imkânı geliştirilmelidir. Yöreye dini eğitimi iyi olan halkla bütünleşebilen imamlar atanmalı. Bu atamalarda Kürtçe bilmesi göz önünde bulundurulmalı. Vaazlar Kürtçe verilmeli. Hukuk devleti ilkeleri çiğnenmeli. İnsan hakları ihlalleri önlenmeli. Bölgede sivil idarenin etkinliği arttırılmalı. Daha önce güvenlik gerekçesiyle mayın döşenen yaylalar, meralar ve otlak alanlar temizlenmeli ve hayvancılığın önü açılmalıdır. Mağdur ailelerin maddi manevi hakları devletçe korunmalı."

Kadınların taleplerini dinleyen Emine Erdoğan ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin'in gözlerinin dolduğu öğrenildi. Emine Erdoğan'ın dinlediği köylülere, 'Hassasiyetinizi çok iyi anlıyorum" dediği belirtildi.