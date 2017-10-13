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Emine Erdoğan Twitter'da ilk paylaşımını yaptı

Emine Erdoğan'ın yeni Twitter hesabını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip etmeye başlamıştı

13 Ekim 2017 02:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, resmi Twitter hesabından ilk mesajlarını “EE” imzasıyla paylaştı.

İlk tweetlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sırbistan ziyaretinden ve Sırbistan’da Türkiye’nin destekleriyle açılışı yapılan projelerden fotoğraflara yer veren Emine Erdoğan, “Sırbistan ziyaretimiz, Balkanlardaki kardeşlerimizle bir kez daha kucaklaşmamıza, hasret gidermemize vesile oldu. Türkiye’nin de destek olduğu projeler, Balkanlar ile aramızdaki gönül bağını inşallah daha da güçlendirecek” ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan’ın ilk mesajının sonunda yer alan “EE” ifadesinin, bu tweeti bizzat kendisinin attığını belirten bir imza olduğu öğrenildi. Emine Erdoğan’ın yeni Twitter hesabını dün Cumhurbaşkanı Erdoğan da takip etmeye başlamıştı.

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