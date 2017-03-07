Emine Erdoğan: Toplumsal cinsiyet adaletinin izindeyiz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, her yerde ‘toplumsal cinsiyet adaletinin’ izini sürdüklerini belirtti.

Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Üsküdar Belediyesi’nin Adile Sultan Sarayı’ndaki “İz Bırakan Kadınlar Zirvesi”nin açılışına katıldı.

DHA'nın haberine göre Emine Erdoğan, Burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

"Güçlü sivil toplum"

“Türkiye’de özellikle sivil toplum alanında kadınlarımız hatırı sayılır bir sermayeye sahip. Yaşam tarzı kısıtlamalarının kalkması, başörtüsü mücadelesinin kazanılmasında, sivil toplum çatısı altında sabırla yürütülen dayanışma, tarihimizde önemli bir yer tutuyor. Sivil toplumu güçlü bir ülkenin, demokrasisi de güçlüdür. Her şeyden önce, biz Müslüman kadınlar olarak, Kuran’ın tanımıyla, ‘kadın ve erkeğin birbirinin velisi’, bir bütünün iki yarısı olduğu şuuruyla bir dünya inşa etmeye çalışıyoruz. Toplumsal cinsiyet adaletinin her yerde izini sürüyoruz... Şiddet, tüm dünyada en çok kadınları vuruyor. Türkiye’de bu alanda Cumhurbaşkanımızla birlikte yürüttüğümüz bir kampanya var. ‘Kadına şiddet, insanlığa ihanettir’ sloganıyla; şiddete karşı etkin şekilde mücadele ederken, toplumsal farkındalığı da artırmayı hedefliyoruz.”

Erken yaşta evliliğe karşı eğitim şart

Emine Erdoğan, konuşmasında ‘çocuk gelinler’ konusunda da şunlara dikkat çekti: “... Erken yaşta evliliğe karşı, zorunlu eğitimi bir sığınak olarak görüyoruz. Böylelikle, hem modern zamanların adaletsizlikleri hem de geleneğin içinde yer etmiş yanlış uygulamalarla, kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz.”