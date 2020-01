Emine Erdoğan: Toplum sadece iki cinsiyetten oluşuyor

"Türkiye ’de Baba Olmak: Cinsiyet Eşitliğinde Sorumluluklar Haklar ve Çözümler" başlıklı panelde konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın eşi Emine Erdoğan "biliyoruz ki toplum çok değil sadece iki cinsiyetten oluşuyor. Bunun yanında her insan tek bir annenin tek bir babanın evladı olarak dünyaya geliyor" dedi.

Aynı panelde konuşan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, "Aile kurumu dediğimiz şey, neslin devamı için kültürün devamı için hem bugün yaşanan birçok sorunun çözümünde güçlü aile birliğimizin bizi ne kadar koruduğunu görüyoruz" dedi. Panelin konuşmacıları arasında AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile eşi Beyhan Bağış, AÇEV Başkanı Ayşen Özyeğin, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu'nun eşi Gül Mutlu, sanatçı Cem Yılmaz ile sivil toplum kuruluşlarından temsilciler katıldı.



'Sadece iki cinsiyet'



Doğan Haber Ajansı'ndan Pınar Çıtak Koygun'un haberine göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan panelde bir konuşma yaptı. Erdoğan, "Açıkçası kadınlar olarak biz bugüne kadar meselenin hep kadın boyutunu konuştuk. Oysa hepimiz biliyoruz ki toplum çok değil sadece iki cinsiyetten oluşuyor. Bunun yanında her insan tek bir annenin tek bir babanın evladı olarak dünyaya geliyor. Onlar tarafından yetiştiriliyor. Şunu kabul etmek zorundayız ki, eğer dünyada sorunlar varsa bu sorunların nedeni olanlar bir anne ve bir babanın çocuğudur. Savaşlara karar verenlerle savaşanlar bir anne ve bir babanın çocuğudur. Kadına şiddet uygulayanlar, kadın-erkek ayrımcılık yapıp kadını horlayanlar da bir anne ve babanın çocuğudur. Karşıya karşıya kaldığımız sorunlar bizimle ortaya çıkan bizimle nihayete eren sorunlar da değil. Dün bu sorunlar vardı belli ki yarın da olacak. İşte bu durumda vicdanlarımızla yüzleşmek zorundayız. Bir anne ve babanın çocukları olarak kimi zaman da bir anne ve baba olarak sorunların muhatabı olduğu kadar sorunların kaynağı da olabileceğimizi sorgulamak durumundayız" dedi.



'Anne babalar rol modeldir'



Emine Erdoğan, konuşmasında ailenin çocukları çok etkilediğine vurgu yaptı. Erdoğan, "Her anne ve baba madde bağımlılığı konusunda 'Benim çocuğum öyle şeyler yapmaz' tavrı takınıyor. Madde bağımlılığı toplumumuzda önemli bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Bazı anne ve babaların çocukları madde kullanıyor hem de anne ve babaları hiç fark etmeden. Madde bağımlılığında olduğu gibi küresel sorunlarda da failler kadar onların anne ve babalarının sorumlu olduğunu kabul etmeliyiz. Eğitim sadece bilgi aktarımından ibaret bir süreç değildir. Tıpkı öğretmen gibi anne ve babalar da aynı zamanda bir rol modeldirler. Çocuk adeta fotoğraf makinesi gibi anne ve babasının davranışlarını tepkilerini çeker ve kaydeder. Her çocuk anne ve babasını en ideal insan olarak görür ve onlara benzemek ister. Babalar belki farkında değiller ama çocuğu hal ve hareketleriyle babalar da şekillendirir. Babanın aileye çevreye anneye karşı tavrı çocuk tarafından özümsenir. Bir baba çocuğuna elbette ki büyüdüğünde eşine şiddet uygulamasını öğretmez. Ayrımcılığı öfke ve nefreti aktarmaz. Ama babanın evde takındığı rol çocuk tarafından aynen kopyalanır. Baba cinsiyet ayrımcılığı yaptığının farkında bile değildir. Evdeki rol dağılımı çocuktaki cinsiyet ayrımcılığının yerleşmesine zemin hazırlayabilir. Bunun için anne ve babalar olarak her fırsatta özeleştiri yapmak tavırlarımızı sorgulamak zorundayız" şeklinde konuştu.

Emine Erdoğan, "Şiddetin ayrımcılığın horlamanın kökeninde evdeki atmosferde ve iklimde. O atmosfer ve iklimi oluşturan gelenekten ayrılmalıyız. Kadınların karşı karşıya kaldığı sorunlarla ilgili tekrarladığımız bir husus var. Kadınlar haklarının verilmesini beklemeyecek hakları için mücadele edecek ve haklarını alacaklardır. Bu mücadeledeki en kritik dönemin iyi babalar yetiştirmenin olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Bu sorunların gelecekte yaşanmamasını istiyorsak, iyi babalar yetiştirmek mücadele ruhu içinde kadınlar yetiştirmek zorundayız. Bugün gerçekleştirilecek bu panelin daha iyi babalar yetiştirmek için çok önemli bir beyin fırtınası olacağına yürekten inanıyorum. Anneler kadar babalar değiştiğinde sorunların çözüleceğini biliyoruz. Çözüm sürecinde annelerin gözyaşlarını dindirmek için özelikle vurgu yapıldığını biliyorsunuz. En az anneler kadar babalar da ağlıyor. En az anneler kadar babaların yürekleri parçalanıyor. İnşallah bu süreç anneler kadar babaları da rahatlatacaktır. Anneler kadar babaların da o gizli gözyaşları dinecektir. Annelerin ağlamadığı babaların gizli gözyaşı dökmediği çocukların ağlamadığı ve ağlatmadığı bir Türkiye için sabırsızlandığımı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.



'Annelik babalık değişiyor'



Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, "Aile kurumu dediğimiz şey, neslin devamı için kültürün devamı için hem bugün yaşanan birçok sorunun çözümünde güçlü aile birliğimizin bizi ne kadar koruduğunu görüyoruz. Aile birliğinin sağlanması için aile içinde yaşayan herkesin her birinin kendi mutluluğunun aile huzurunda çok önemli olduğunu biliyoruz. Bizim güveneceğimiz bir liman ve sevincimizi kederimizi paylaştığımız bir kurum aile kurumu. Annelik ve babalık dediğimiz şey zaman içinde çok değişiyor. Eskiden annelik şefkati merhameti baba gücü otoriteyi temsil ediyordu. Şimdi bilgi ve teknoloji çağında kadının iş hayatına atılmasıyla babanın birtakım şeyleri paylaşması kadının babaya ait görevlerinde sorumluluk alması değişen ve gelişen dünya düzeninde kendimizi yapılandırmamız gerekiyor" diye konuştu.