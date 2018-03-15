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Emine Erdoğan şikâyetinden vazgeçti; Selin Şekerci hakkındaki dava düştü

"Sayın Emine Erdoğan Hanım'a özrümü kabul ettiği için teşekkür ederim"

15 Mart 2018 17:23

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a sosyal medya paylaşım hesabındaki paylaşımıyla hakaret ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan Selin Şekerci, bugün hakim karşısına çıktı. Şekerci hakaret kastı olmadığını söyledi. Mahkeme, şikâyetçi Emine Erdoğan'ın şikâyetinden vazgeçmiş olmasını dikkate alarak davanın düşürülmesine karar verdi. 

İstanbul 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Selin Şekerci, "Attığım tweet'te hakaret yoktur. Bir liderin eşini oynamak her oyuncunun hayalidir. Ben bunu kastetmiştim" dedi. Hakim, şikayetçinin 7 Kasım 2017'de dilekçe sunarak şikayetinden vazgeçmiş olmasını dikkate alarak davanın düşürülmesine hükmetti. 

Özür dilemişti

Oyuncu Selin Şekerci, yine sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Birkaç yıl önce yaptığım bir sosyal mecra paylaşımı ile ilgili Sayın Emine Erdoğan Hanım'a kendimi ifade etme şansı buldum, kendisinden özür diledim. Özrümü kabul ettiği ve beni anlayışla karşıladığı için yine bu mecradan kendisine teşekkürlerimi ve saygılarımı iletmek isterim" diyerek özür dilemişti.

Geçen gün, Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisine yönelik sosyal medya hesabından hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan oyuncu Şekerci hakkındaki şikayetinden vazgeçmişti. 

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