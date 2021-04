Emine Erdoğan: Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetlenecek, kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü mesajında, "Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Emine Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için Twitter hesabından bir mesaj yayınladı.

Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kadınlar her incindiğinde, insanlık inciniyor. Şiddetin her türüne karşı mücadelemizde, birbirimize kenetleneceğiz. Kadınları her alanda güçlendirmek için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni farkındalıklara vesile olması dileğiyle, tüm kadınların #8MartDünyaKadınlarGünü’nü kutluyorum."