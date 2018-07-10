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Emine Erdoğan: Rabbim, bizlere birlik olmayı nasip etsin

"Vatanımıza, milletimize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olsun"

10 Temmuz 2018 01:14

Emine Erdoğan, eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yemin ederek yeniden göreve başlamasının ardından bir tebrik mesajı yayınladı. 

TBMM'deki ve Cumhurbaşkanlığı'ndaki törenlerde eşine eşlik eden Emine Erdoğan, Twitter'dan yayınladığı mesajda, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, aziz milletimizin tercihleriyle bugün itibarıyla tarihi bir törenle hayata geçti. Vatanımıza, milletimize ve tüm dünya mazlumlarına hayırlı olsun. Rabbim, bu güzel ülkenin yücelmesi yolunda bizlere birlik olmayı nasip etsin" dedi. 

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