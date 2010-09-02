Emine Erdoğan Pakistan'da

T24

Salgın hastalık tehlikesi var!



Tarım arazileri sular altında

İki donanımlı Sahara Hastanesi hizmet veriyor

Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de toplanan para ve ilaç yardımını teslim etmek üzere, Pakistan'a gitti.Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf da eşlik ediyor.Erdoğan, İslamabad'da Cumhurbaşkanı Asif Ali Zerdari ile Başbakan Yusuf Rıza Gilani'yi ziyaret edecek.Emine Erdoğan, 3 Eylül Cuma günü de Sukkur kentine hareket ederek, selden etkilenen alanı helikopterle inceleyecek.Öte yandan ülkedeki sel felaketinin etkileri her geçen gün artmaya devam ediyor. Sel ve muson yağmurlarının Pakistan'ın 4'te birini sular altında bıraktığı felaket, en fazla kadınlar ve çocukları etkiliyor.Pakistanlı çocuklar, sıcakların 50 dereceyi bulduğu ülkede serinlemek için adeta salgın hastalık yuvası durumunda olan su yataklarında ve yağmurun oluşturduğu göletlerde hayvanlarla birlikte serinlemeye çalışıyor. Çocuklar, tehlikelerden habersiz sel sularının oluşturduğu gölete kendilerini bırakıyor.Suların çekilmesiyle çocuk felcinin yanı sıra kolera salgını gibi hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.Pakistan'ın en büyük gelir kaynaklarından biri olan tarım arazilerinin büyük bölümü de sular altında kaldı.Şu ana kadar dünya ülkeleri Pakistan'a bir milyar dolar yardım taahhüdünde bulunurken, uluslararası yardım kuruluşlarının bölgede ciddi çalışma yaptığı görülüyor.Afetin ilk gününden itibaren Pakistan'a gelen Türk yardım ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.Sağlık Bakanlığına bağlı tam donanımlı iki sahra hastanesi de selin en fazla zarar verdiği iki ayrı bölgede hizmet veriyor.Selin ilk vurduğu bölgelerden biri olan Nowshara'da Türk Kızılayı Mevlana evleri kurarken, Yeryüzü Doktorları da bu bölgede selzedeleri sağlık taramasından geçiriyor.Türk Kızılayı, selzedeler için verdiği iftar yemeklerinin yanı sıra sağlık, gıda, temiz su paketleri de dağıtıyor.Türkiye'den yola çıkan 7 ayrı tren katarı ve 62 tırdan oluşan yardım konvoyunun getirdiği malzemeler de Türk Kızılayı'nın organizasyonuyla insanlara dağıtılacak.