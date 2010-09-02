Emine Erdoğan Pakistan'a ağladı

T24- Tarihinin en büyük sel felaketini yaşayan Pakistan'a gönderilen yardımları teslim etmek üzere, Emine Erdoğan Pakistan'a gitti. Erdoğan afetzedelerle görüşürken gözyaşlarını tutamadı.



Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de toplanan para ve ilaç yardımını teslim etmek üzere, Pakistan'a gitti.

NTV'de yer alan habere göre, Emine Erdoğan ve beraberindeki heyet, selden en fazla etkilenen bölgelerden biri olan Nowshara bölgesinde incelemelerde bulundu. Emine Erdoğan burada afetzedelerle konuşurken gözyaşlarını tutamadı.

Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ve Devlet Bakanı Selma Aliye Kavaf da eşlik ediyor.

Emine Erdoğan, 3 Eylül Cuma günü de Sukkur kentine hareket ederek, selden etkilenen alanı helikopterle inceleyecek.



SALGIN HASTALIK TEHLİKESİ VAR





Öte yandan ülkedeki sel felaketinin etkileri her geçen gün artmaya devam ediyor. Sel ve muson yağmurlarının Pakistan'ın 4'te birini sular altında bıraktığı felaket, en fazla kadınlar ve çocukları etkiliyor.

Pakistanlı çocuklar, sıcakların 50 dereceyi bulduğu ülkede serinlemek için adeta salgın hastalık yuvası durumunda olan su yataklarında ve yağmurun oluşturduğu göletlerde hayvanlarla birlikte serinlemeye çalışıyor. Çocuklar, tehlikelerden habersiz sel sularının oluşturduğu gölete kendilerini bırakıyor.

Suların çekilmesiyle çocuk felcinin yanı sıra kolera salgını gibi hastalıkların yayılmasından endişe ediliyor.



TARIM ARAZİLERİ SULAR ALTINDA





Pakistan'ın en büyük gelir kaynaklarından biri olan tarım arazilerinin büyük bölümü de sular

altında kaldı.

Şu ana kadar dünya ülkeleri Pakistan'a bir milyar dolar yardım taahhüdünde bulunurken, uluslararası yardım kuruluşlarının bölgede ciddi çalışma yaptığı görülüyor.



İKİ DONANIMLI SAHARA HASTANESİ HİZMET VERİYOR





Afetin ilk gününden itibaren Pakistan'a gelen Türk yardım ekipleri de çalışmalarını sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığına bağlı tam donanımlı iki sahra hastanesi de selin en fazla zarar verdiği iki ayrı bölgede hizmet veriyor.

Selin ilk vurduğu bölgelerden biri olan Nowshara'da Türk Kızılayı Mevlana evleri kurarken, Yeryüzü Doktorları da bu bölgede selzedeleri sağlık taramasından geçiriyor.

Türk Kızılayı, selzedeler için verdiği iftar yemeklerinin yanı sıra sağlık, gıda, temiz su paketleri de dağıtıyor.

Türkiye'den yola çıkan 7 ayrı tren katarı ve 62 tırdan oluşan yardım konvoyunun getirdiği malzemeler de Türk Kızılayı'nın organizasyonuyla insanlara dağıtılacak.