-EMİNE ERDOĞAN, NEW YORK'TAN AYRILDI NEW YORK (A.A) - 24.02.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'ye dönmek üzere New York'tan ayrıldı. Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile beraberindeki heyeti, New York'un JFK Havaalanı'nda, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan ve eşi Lale Apakan ile New York Başkonsolosu Mehmet Samsar uğurladı. Emine Erdoğan, BM'de Kadının Statüsü Komisyonu'nun 55. Oturumunun açılışında Genel Kurula hitap etmiş, İstanbul Kadın Araştırmaları Merkezi'nin (İKAM) Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği ile işbirliği yaparak BM'de düzenlediği ''Türkiye'den Kadın Çalışmaları'' konulu toplantıya da onur konuşmacısı olarak katılmıştı. ''BM Kadın''ın Başkanı Michelle Bachelet ve İtalya Eşit Fırsatlar Bakanı Mara Carfagna ile de görüşen Emine Erdoğan, Türkevi'nde düzenlenen iki resepsiyona da katılmıştı.