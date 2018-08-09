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Emine Erdoğan, Meclisteki 'sıfır atık' tesisini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulan tesisi ziyaret etti

09 Ağustos 2018 19:59

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan, Sıfır Atık Projesi kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi\'nde kurulan tesisi ziyaret etti.    

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından koordine edilen Sıfır Atık Projesi geçtiğimiz Haziran ayında TBMM\'de de uygulanmaya başlandı. Emine Erdoğan beraberinde Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Kurum ve Meclis Başkanı Binali Yıldırım\'ın eşi Semiha Yıldırım ile birlikte TBMM\'de sera alanına kurulan Atık Geçici Depolama Alanını ziyaret etti. Emine Erdoğan, Çevre Mühendisi Hatice Akmaz\'dan konuyla ilgili bilgi aldı. Emine Erdoğan, çay ve sebze atıklarının değerlendirildiği Kompost Ünitesini inceleyerek  elde edilen gübre niteliğindeki toprağın özelliklerine ilişkin bilgi aldı. Atık sistemiyle ilgili fotoğrafları inceleyen Emine Erdoğan daha sonra Meclis\'in serasını gezerek, uzmanından üretilen çiçeklerin özelliklerini dinledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: 
-Emine Erdoğan\'ın fotoğrafları incelemesi
-Erdoğan\'ın sıfır atık merkezini gezmesi
-Detaylar
-Çevre Bakanı Mehmet Kurum
-Meclis Başkanı Yıldırım\'ınr eşi Semiha Yıldırım
-Detay

(GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ) 

Haber:Nursima KESKİN - Kamera:Gizem KARADĞ / ANKARA ,(DHA)
 

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