Emine Erdoğan: Kadınlarımızın gayretlerini takdirle karşılıyorum; gerçekten olmazları başarıyorlar

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü mesajında, “Kadınlarımızın gayretlerini takdirle karşılıyorum. Gerçekten olmazları başarıyorlar. Hiç olamaz diyeceğimiz şeyleri yapabiliyorlar” dedi.

Emine Erdoğan, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’ne ilişkin, kutlama mesaj yayınladı. Erdoğan sosyal medya hesabından, “Hayatın her alanına emekleriyle değer katan, olmazları başaran çiftçi kadınlarımızın Dünya Çiftçi Kadınlar Günü’nü Kutluyorum” notuyla video paylaştı.

Erdoğan, Dünya Çiftçi Kadınlar Günü için yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

“Kadınlarımızın gayretlerini takdirle karşılıyorum. Gerçekten olmazları başarıyorlar. Hiç olamaz diyeceğimiz şeyleri yapabiliyorlar. Kendilerini çok seviyorum, çok takdir ediyorum. Çiftçiler gününü kutluyorum kadınlarımızın.”